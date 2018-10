Un hombre, mordido por un rottweiler azuzado por su dueño tras una discusión en Avilés La víctima, Ezekiel Alonso, fue trasladada al San Agustín con heridas profundas en un codo. / LVA La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital San Agustín por las heridas sufridas en un codo fruto del mordisco S. G. AVILÉS. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:31

Un rottweiler atacaba ayer por la tarde a un hombre, vecino de El Nodo, donde tuvieron lugar los hechos. Ezekiel Alonso, víctima del animal, pasaba por el parque de 'La hoja' cuando se encontró con el dueño del perro y este. Según apunta la Policía Local, ambos se enfrascaron en una pequeña discusión que acabó con el rottweiler encima de Alonso. Fruto del ataque, el hombre sufrió heridas en el antebrazo por las que tuvo que ser trasladado al Hospital San Agustín, donde pasó la tarde en urgencias.

Los hechos se produjeron sobre las 16.30 horas y según narra la víctima, «el dueño le quitó el bozal, yo le dije que si pensaba soltarlo para que me atacara y lo hizo. Le dijo unas palabras que no entendí y el perro se me subió encima. Suerte que puse el brazo, si me pilla la cara me la desgracia», relataba ayer Ezekiel Alonso. Fueron vecinos del barrio, entre ellos la presidenta de la Asociación de Vecinos, Andrea Gándara, los que llamaron a la Policía Local y a la ambulancia. «Cogió bastante brazo por eso las heridas no fueron a más. Tengo todos los dientes marcados y heridas profundas por los colmillos», relata Alonso.

La Policía Local fue la primera en llegar al parque y levantar el primer atestado de lo ocurrido aunque después dio parte de las diligencias a la Policía Nacional, que seguirá con el caso y tramitará la pertinente denuncia, que Ezekiel Alonso señaló ayer que pondría. Según apuntan los vecinos del barrio, «no es la primera vez que hay problemas con ese perro. Hace unos días salió corriendo tras unas niñas, no hubo un susto mayor de milagro».