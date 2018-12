Personajes ni típicos ni tópicos Mercedes de Soignie, Fulgencio Argüelles y Alberto Piquero, ayer en el Centro de Servicios Universitarios. / OMAR ANTUÑA Fulgencio Argüelles explica en el Aula de Cultura la importancia que les otorga C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 5 diciembre 2018, 01:40

Antes que 'El otoño en la casa de los sauces' hubo unos personajes y antes aún, una obra de teatro para un grupo amateur al que pertenecía su escritor, Fulgencio Argüelles, protagonista del Aula de Cultura de LA VOZ, coordinada ayer en Avilés por Mercedes de Soignie. De la mano del crítico y colaborador de este periódico Alberto Piquero, Argüelles explicó su método de construcción de una novela y los nuevos proyectos que tiene entre manos, un nuevo libro y dos guiones para llevar al cine dos de sus títulos. Se trata de 'El palacio azul de los ingenieros belgas' y 'Recuerdos de algún vivir', la única de sus novelas inspirada en una noticia.

«Primero hay una idea, la necesidad de contar algo. En 'El palacio azul de los ingenieros belgas' me apetecía hablar del rencor. Reflexionar sobre si es posible vivir sin él, si es saludable y la manera de combatir la culpa, un tema que también sale mucho en mi último trabajo». Esta es la norma. Su técnica habitual. Salvo en 'Recuerdos de un vivir', inspirada en la noticia leída en la prensa sobre una indigente que, tras fallecer arrollada por un tren de cercanías, se supo que había sido actriz en su juventud. «Me pareció una historia alucinante» y escribió un libro cuya película se centrará en la segunda parte, en el día a día de dos indigentes por Madrid que serán interpretados por «dos grandes actores» que no desveló. «Va a ser una película guapa de dirigir», afirmó.

El resto de sus muchos títulos han salido de «reflexiones o ideas», de temas sobre los que le apetece reflexionar a través de unos personajes que son siempre la clave de sus novelas. «El argumento es lo menos importante, que no quiere decir que no sea importante porque sin él no hay novela, pero para mí es más importante la expresión, el lenguaje, la psicología de los personajes, las reflexiones que la novela me produce como escritor y le pueden producir al lector». ¿Por qué? «Porque, como lector que soy, y últimamente de manera compulsiva, busco novelas que puedan leer muchas veces» y eso solo se consigue en aquellas en las que los personajes hablan y abordan diferentes temas.

De la memoria y la imaginación

Esos personajes salen «de una mezcla muy difícil de descomponer que es la memoria y la imaginación». «A mí no me gusta que sean típicos o tópicos», aunque a veces no se consigue y «te salen prototípicos». Aseguró que esta renuncia le ha causado «problemas» con algún lector. En 'El otoño en la casa de los sauces', con personajes que pertenecieron a un comando terrorista, «son personas normales y corrientes, capaces de poner una bomba en un coche y luego abrir la puerta a una señora que viene con la bolsa del mercado, y nos cuesta mucho entender que alguien capaz de matar también lo sea de querer. Eso nos provoca un conflicto, pero pasa aunque no nos guste».

De ahí la necesidad, también, de inventar situaciones y escenarios. Como el país de la novela, uno «imaginario, totalmente inventado para alejar al lector de cualquier tentación de identificarlo con situaciones concretas» porque Argüelles no solo busca la abstracción que lo haga válido «para cualquier país del mundo o situación histórica» sino que no tiene el conocimiento directo de un movimiento terrorista como el caso de Fernando Aramburu en 'Patria', según confesó.