¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carteles de protesta contra el Principado en la escuela del Quirinal. LVA

El personal de apoyo de 0 a 3 en La Toba y La Magdalena cubrirá bajas en El Quirinal

Estas dos escuelas mantendrán su horario a diferencia de la del Quirinal, que tiene cinco bajas en una plantilla de 18 educadoras

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Las familias con hijos matriculados en la escuela de 0 a 3 del Quirinal están indignados mientras la concejalía de Educación de Avilés se ... las ingenia para tratar de agilizar la solución a un problema que, por lo pronto, obligará a recortar el horario escolar desde hoy. El horario de funcionamiento hasta nuevo aviso será de 8 a 15 horas en lugar de 7.30 a 16 horas. Es la decisión salomónica adoptada por la dirección ante la imposibilidad de poner parche alguno a la baja de cinco de las dieciocho educadoras que conforman la plantilla.

