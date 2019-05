«Las personas que no aceptan encajar en el molde no suelen pasarlo bien» Victoria R. Gil presenta esta tarde su novela en Avilés. / LVA El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS presenta esta tarde la novela 'Una ciudad bajo la lluvia', de la ovetense Victoria R. Gil Victoria R. Gil Periodista y escritora ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 2 mayo 2019, 03:57

El Aula de Cultura de LA VOZ estrena el programa del mes de mayo con la presentación de la novela 'Una ciudad bajo la lluvia', la primera obra de su autora, la periodista ovetense Victoria R. Gil, que esta tarde compartirá con el público los secretos del Oviedo decimonónico en el Centro de Servicios Universitarios a partir de las siete y media de la tarde.

-¿Cómo ha sido la recepción de la novela por parte del público desde su publicación?

-En general, muy buena. Mucha gente ha redescubierto Oviedo. Lo que más les sorprende es descubrir que en el parque San Francisco existió a finales del siglo XIX un lago de 3.000 metros cuadrados, con cascadas y grutas, donde se podía pasear en barca y se organizaban carreras de piraguas en verano. O que en 1906 se incendió un cinematógrafo ambulante instalado en la plaza de La Escandalera con motivo de las fiestas de San Mateo y el fuego arrasó en media hora todas las instalaciones feriales de la plaza.

-He sentido curiosidad por el título de la novela, ¿a qué hace referencia?

-Como todos los asturianos sabemos, y sufrimos, en nuestra tierra llueve mucho. Y Oviedo no escapa a esa condición climática. En la novela juego a identificar esa lluvia con la ciudad antigua, sucia y arremolinada en torno a la catedral, símbolo de la vieja sociedad local, conservadora e indolente. Por el contrario, la ciudad nueva que crece sobre la calle Uría, con sus negocios y sus chalés brillantes y ostentosos, acoge a una burguesía moderna y laboriosa, sobre la que siempre parece brillar el sol.

-Analizando el personaje femenino principal, ¿es Bárbara Hevia el prototipo de mujer que se podía encontrar en el Oviedo de finales del siglo XIX?

-Lamentablemente, no. Bárbara Hevia, hija de una noble inglesa y de un oficial de la Fábrica de Armas de La Vega, ambos muy liberales, ha recibido una educación de las que pocas mujeres disfrutaban en aquella época. Podría pensarse que todo esto le da ciertas ventajas para desenvolverse en la vida, pero toda persona que se sale de la norma no suele pasarlo muy bien.

-¿Qué importancia tiene el hecho de que la protagonista sea una mujer rodeada de hombres en una época de cambios?

-Quise que mi protagonista fuera una mujer porque de ese modo podía simbolizar mejor esa dificultad que tenemos la mayoría de las personas para aceptar los cambios. Una mujer, además de encontrar los mismos obstáculos que cualquier persona moderna y avanzada en esa sociedad decimonónica, tendría que luchar contra prejuicios y limitaciones añadidos.

-¿Cómo de complejo es adaptar a la ficción estas figuras históricas siendo fiel a lo que la historia nos cuenta sobre ellos?

-En algunos casos resultó sencillo, pero en otros, terriblemente difícil. Asistir al estreno de la primera obra de teatro de Oscar Wilde en Londres fue fácil y divertido. Soy una apasionada de Wilde, así que recrear una escena así no era complejo. Pero esa conversación que Bárbara Hevia mantiene en uno de los capítulos con Leopoldo Alas Clarín me quitó el sueño durante días. Seguramente nadie me iba a reprochar alguna discrepancia sobre Oscar Wilde, pero si cometía un error con Clarín, en esta ciudad donde seguimos teniéndolo tan presente...

-¿Cómo se tratan en la novela aspectos políticos, religiosos o sociales particulares de la época?

-Nunca me planteé escribir un estudio sobre la sociedad asturiana de finales de siglo XIX, dudo que fuera capaz. Por eso cuestiones como las primeras protestas laborales, el enfrentamiento político entre liberales y conservadoras o las costumbres sociales de aquel Oviedo son solo el trasfondo de la novela, el marco que condiciona la vida de sus personajes.

-Hoy en día, ¿queda algo de aquel Oviedo que se describe con añoranza y de sus gentes o ya hemos olvidado nuestra propia historia?

-Hay muchas cosas que hemos olvidado. La ciudad ha crecido mucho, ha cambiado y, sobre todo, se ha modernizado, pero guarda aún aquel corazón provinciano, y no lo digo como crítica, al contrario, que nos permite creer que en Oviedo seguimos conociéndonos todos.

-¿Cómo se representa en la obra ese choque entre la modernidad burguesa que llegaba y las antiguas costumbres aún presentes?

-Bárbara Hevia y Enrique Cadavieco, dos de los protagonistas, representan los nuevos tiempos que anuncia el siglo XX a punto de estrenarse. La tía de Bárbara, Sara Hevia, una mujer viuda, antipática y ocupada siempre en recordarle a todos lo que está o no permitido, sin que le importe averiguar quién o qué dicta esas leyes no escritas, es la personificación de un tiempo que se resiste a morir.

-No puedo dejar de preguntarle si tienes entre manos algún nuevo proyecto literario. Y en tal caso, si se ha planteado seguir desarrollando obras de ficción en el mismo marco histórico o incluso geográfico.

-He comenzado ya escribir lo que podría considerarse un spin-off de esta novela. Rescato uno de sus personajes, el tío inglés de Bárbara, un noble que reniega de la nobleza y que anhela la llegada del nuevo siglo para ventilar las telarañas de la sociedad victoriana. Así que el marco histórico es el mismo, pero el geográfico no. Cambiaré Oviedo por el Londres de las sufragistas y Jack el Destripador.