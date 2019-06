En el 35% de las personas sin hogar concurren problemas mentales y adiciones El Simposio se clausuró con más asitencia que en años anteriores, unas 175 personas. / OMAR ANTUÑA El XVI Congreso de Tratamiento Asertivo presenta una nueva investigación desarrollada durante dos años con usuarios del Centro Municipal de atención a personas sin hogar ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 29 junio 2019, 01:48

En la mañana de ayer tuvo lugar la segunda y última jornada del Simposio Nacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario, que por decimosexto año reúne en Avilés a los especialistas más importantes del panorama nacional en materia de salud mental. Durante la jornada se desarrollaron varios coloquios y mesas redondas en las que se profundizó sobre el papel activo y la participación de los pacientes en lo relativo a la toma de decisiones sobre sus intervenciones terapéuticas. «Ha sido un debate interesante en el que hemos contado con varios de los mejores expertos en la materia, lo que nos indica que este es un congreso muy consolidado y con un publico muy fiel al que vienen profesionales de primera linea a evaluar la calidad del tratamiento asertivo comunicativo en todo el mundo», valoró el director del área de Salud Mental de Avilés, Juan José Martínez Jambrina.

Una de las lineas de investigación más interesantes que se abordó en la jornada de clausura es la referente a las patologías psiquiátricas en las personas sin hogar. Martínez Jambrina explicó ayer que esta investigación surgió como una necesidad «pues teníamos llamadas directas desde el Centro Municipal de atención a personas sin hogar de Avilés, informándonos de que había una gran cantidad de personas con problemas mentales sin la debida atención que pasaban por sus servicios. El problema es que hay mucha gente con problemas de depresiones, alcoholismo y adicciones propiciadas por diferentes cuestiones relacionadas con sus ámbitos personales, y lo que no se puede hacer es vincular directamente la etiqueta de sin techo con patologías psiquiátricas», señaló. El ultimo estudio sobre la materia se hizo hace veinticinco años, cuando el propio Jambrina era aún residente, «y había que actualizarlo urgentemente para diseñar y decidir una intervención específica con unos profesionales muy concretos».

La investigación

Para abordar esta problemática en la comarca, se ha desarrollado una investigación exhaustiva en el albergue de Avilés, coordinada por la psicóloga del Hospital Clínico Universitarios de Valladolid, Lorena Pallas. «El estudio comenzó en 2017 y durante dos años analizamos el entorno social de estas personas, que es mucho más complejo que el de un paciente común y necesitan una serie de intervenciones totalmente diferentes», destacó Pallas. En este tipo de casos no se puede actuar siguiendo una linea de trabajo común, muchas veces se enfrentan a entornos conflictivos «y no podemos intervenir directamente, tiene que ir alguien con una formación específica porque son personas a las que no puedes presionar ni exigir un seguimiento normalizado».

Pallas desgranó ayer en su intervención algunos de los datos demográficos que resultaron del estudio que se llevó a cabo en Avilés durante los dos últimos años. Destacó que el 80% son hombres, el 44% de nacionalidad española y con una edad media de 48 años. «Es importante destacar que el 35% padecen patologías duales, lo que significa que padecen alguna patología clínica pero también algún tipo de adicción, lo que puede generar un doble proceso de exclusión social que se tiene que evitar», señaló Pallas. «El problema es que se estigmatiza a la personas sin hogar y se les asocia con patologías psicológicas graves y el trabajo que tenemos es averiguar si su entorno ha desencadenado la patología y la adicción o es precisamente al revés».

La jornada finalizó con otra mesa redonda sobre psicofarmacología y una conferencia de clausura por parte del director de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP), Martín Lorenzo Vargas. El doctor Martínez Jambrina hizo un balance muy positivo de esta decimosexta edición y se refirió al congreso como «un gran éxito en la que han participado unas 175 personas que en su mayoría son psicólogos y enfermeros muy jóvenes, algo que nos asegura la continuidad de este tipo de proyectos durante muchos años», concluyó Jambrina.