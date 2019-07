«A pesar del mal tiempo, el 'Long' nunca defrauda» 01:00 Tablas y olas. El escultor Mario García, uno de los surferos y ambiente en el festival. / FOTOS: MARIETA La XVIII edición del Longboard Festival vuelve a concentrar lo mejor del surf y del skate en Salinas, reuniendo a gentes de todo el mundo SARA PÉREZ Domingo, 28 julio 2019, 02:00

El buen rollo se instaló en la playa del Espartal a través de la celebración del Longboard Festival 2019 que, hasta el día de hoy, toma la localidad castrillense de Salinas. Durante estos días, se han reunido personas de todo el mundo para participar en las diferentes competiciones de surf y skate, pero también con la intención de disfrutar del ambiente con buena música y los famosos 'foodtrucks'. Además, cuenta con un mercadillo compuesto por más de 100 puestos con productos profesionales y marcas internacionales de surf: se pueden encontrar puestos de sudaderas, gorras, gafas de sol, tablas de surf y de skate, ropa con estampados hippies y veraniegos e incluso puestos más originales que apuestan más por productos artesanos. Por ejemplo, dentro del mercadillo cubierto, nos encontramos con un puesto de arte reciclado que se dedica a la cartelería de estilo vintage, hecho todo a mano y utilizando siempre maderas recicladas. «Llevamos viniendo desde hace ya 3 años y, a pesar del mal tiempo, el Long nunca defrauda», comentaba Pablo, uno de los encargados del puesto, «somos de Cantabria, de Torrelavega, y todo esto comenzó como un negocio familiar gracias a mi padre, que es pintor». Por otro lado, en los mercadillos dispuestos a lo largo del paseo, Alvar Aldiel es un artista leonés cuyo lienzo es la pizarra y su pincel, un spray. «Es la primera vez que vengo y, a pesar de que no me acostumbro al tiempo, la playa, la gente y el ambiente son muy agradables». Mario García, autor de la escultura surfera de Salinas, cree que «el ambiente es increíble. Es la primera vez que vengo con mi puesto, pero no me he perdido ninguna de las ediciones».

Durante la tarde de ayer, los asistentes pudieron disfrutar no solo de una competición de surf, sino que también se llevaron a cabo toda una serie de actividades y talleres para todas las edades. Clases de Beach Raket, yoga para todos o un taller para crear tu imán de madera. Pero, con lo que más parecieron disfrutar los más pequeños fue con un taller de 'fingerboard', el skate para los dedos de la mano. «No se me da muy bien, pero es divertido», comentaba Marcos, un niño de 9 años que, según dice, aún le queda mucho que practicar.