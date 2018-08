La pesca de bonito se duplica en julio y crece el temor a un cierre temprano de la costera Casjas de bonitos en la rula de Avilés esperando a ser subastados. / MARIETA Nueva Rula afirma que los tanqueros, que no venden en Avilés, «se llevan la mejor tajada» y alerta de que ya se ha consumido el 55% de la cuota J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 3 agosto 2018, 03:53

La lonja de Avilés subastó en julio unos 686.000 kilos de bonito, según estimaciones de Nueva Rula de Avilés realizadas en base a los anuncios que realizan los barcos antes de desembarcar el pescado. A la espera de conocer la cifra exacta, es el doble que el año pasado en el mismo período y el 78,5% del balance final de la costera 2017.

Si en un principio puede interpretarse como una buena noticia, puede que no lo sea tanto. Al margen de que el exceso de oferta ha repercutido negativamente en el precio, el problema es que tan inusualmente elevado volumen de capturas no se ha registrado únicamente en Avilés, también en el resto de lonjas del Cantábrico, realidad que confirma las sospechas de que la pesquería podría cerrarse mucho antes de tiempo por agotamiento de cuota. Incluso antes de que termine agosto.

Si finalmente fuese así, sería un varapalo para la flota que opera en Avilés, en su práctica totalidad barcos artesanales que faenan al curricán (cacea), el arte más selectivo y por extensión el más sostenible. Según Nueva Rula de Avilés, la sociedad mixta que gestiona la lonja, a día de ayer ya se habría consumido en torno al 55% de la cuota asignada al Cantábrico Noroeste, 8,2 millones de kilos sobre un máximo de 15.015.580, cuando en realidad aún no se ha llegado a la mitad de la temporada. Hay que tener en cuenta que otros años se termina en octubre y que las capturas no se realizan de forma lineal en el tiempo. Se incrementan a medida que avanza julio, alcanzan su apogeo en agosto y las primeras semanas de septiembre para ir decayendo después. La temporada alta se abre por tanto ahora, y según los datos de la lonja avilesina solo queda el 45% de cuota.

La explicación al elevado número de capturas radica en que, quizá favorecido por la temperatura del agua y con seguridad animado por la abundancia de carnada, fundamentalmente bocarte, el bonito entró de lleno en el Golfo de Vizcaya mucho antes de lo habitual, ya a primeros de julio, y desde entonces se mantiene cerca de la costa. Ayer se concentraba a escasas cuatro horas de navegación de Avilés.

Al margen del incremento del número de capturas, la parte positiva es que al reducirse la duración de las travesías también lo hace el consumo de combustible y aumentan las horas de pesca efectiva. La mala, desde el punto de vista de la flota que vende sus capturas en Avilés, que los barcos de tanqueo, aquellos que faenan con cebo vivo, fundamentalmente vascos y en menor medida cántabros, han entrado en escena mucho antes de lo habitual.

Con una capacidad de pesca muy superior a los de curricán, las dificultades que presenta mantener cebo vivo a bordo hace que se incorporen de lleno a la costera cuando el bonito ya se encuentra bien metido en el Golfo de Vizcaya, generalmente en agosto y en septiembre, meses en los que consiguen el grueso de sus capturas. En cambio, dada la inhabitual proximidad del pescado, este año no han tenido que esperar. Están a tope desde principios del mes pasado, y no venden en Avilés, sí en Gijón.

De ahí la preocupación de la flota de curricán, que observa con impotencia como desde hace prácticamente un mes se suceden grandes descargas de bonito por parte de este tipo de barcos en los puertos del Cantábrico, con el consiguiente consumo de cuota y caída de precios. Los tanqueros «se están llevando la mejor tajada en perjuicio de la flota que se dedica al curricán», expresa en su web Nueva Rula de Avilés.

Grandes pelágicos

Mucho más negativa resulta la actividad de los grandes pelágicos franceses e irlandeses. Pescan al por mayor, con cuota propia, y al menos en teoría no pueden vender sus capturas en España, norma que no siempre se cumple. «Arrasan con todo lo que topan a su paso, ya que trabajan con normas distintas y un arte totalmente destructivo. Estos barcos de enormes dimensiones aprovechan la localización de los bancos por parte de la flota artesanal, se dirigen inmediatamente a esa zona, lanzan allí sus redes y capturan indiscriminadamente. Horas después allí no queda ni un bonito», añade Nueva Rula de Avilés. En cuanto al consumo de la cuota común asignada a las flotas de curricán y tanqueo, «si se mantiene este ritmo la campaña va a finalizar mucho antes de lo previsto».

Algunos años hubo subastas en noviembre, aunque también hay un precedente de cierre temprano. En 2016 el Ministerio decretó de la noche a la mañana el cierre de la pesquería a partir del 26 de septiembre a la vista de que la cuota estaba próxima a agotarse, decisión que levantó airadas protestas entre la flota pese a que posteriormente se reabriría unos días.

Nueva Rula de Avilés apela al «buen criterio de los consumidores para que prevalezca el consumo de aquellos productos pesqueros que se capturan con artes selectivas, no solo por nuestra concienciación de sostenibilidad, sino también por la gran diferencia de calidad que existe entre un producto pescado con artes selectivas a otro capturado con artes pelágicos que lo destrozan (desangrado, blando, mancado, etc.)».

Mientras, los desembarcos continúan a buen ritmo. El día uno cuatro barcos, 'Esmeralda Tercero', 'Punta Galiño', 'Mar de Ana' y 'Rolindes', desembarcaron 15.000 kilos, aproximadamente la misma cantidad que ayer jueves, día 2, dejaron en tierra diez embarcaciones artesanales de pequeño porte.

En todos los casos las capturas se realizaron en aguas muy cercanas a la costa.