El PP pide materializar la propuesta de un polígono en el área del aeropuerto El PP insta al gobierno a desarrollar un polígono en las inmediaciones del aeropuerto. / JORGE PETEIRO La formación aplaude la posibilidad de que el nuevo Plan General de Ordenación reserve suelo en esta zona para destinarlo a la industria RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 16 octubre 2019, 04:07

El Partido Popular de Castrillón ha aplaudido que el concejal de Urbanismo, Laureano Rivas, esté abierto a la creación de un polígono industrial en el aeropuerto, una zona que el edil calificó como «apetecible» en la entrevista publicada en este diario el pasado lunes. «Nos alegramos de que el concejal asegure que se destinará suelo en el entorno del aeropuerto para dedicarlo a a la industria, y de esta forma favorecer la creación de empresas y de empleo», señala la formación.

Los populares recuerdan que «es la propuesta insignia de nuestro partido desde hace varias legislaturas», aunque esa posibilidad nunca llegó a plantearse sobre el papel. «Parece descabellado que el concejo mejor comunicado de Asturias no contara con un sólo metro de suelo industrial», lamentan.

Se felicitan también porque Rivas contemple también el estudio de la ronda de Piedras Blancas, una idea que el partido lleva años exponiendo «para sacar tráfico de la localidad y facilitar el tránsito hacia las zonas próximas». El concejal de Urbanismo considera que «puede tener sentido para desviar el tráfico», aunque también aseguraba que no había aún una postura clara definida sobre este asunto. «Esperamos que todas estas buenas intenciones se materialicen, para lo que contarán con el apoyo y trabajo de nuestro partido», sostiene el concejal popular José Ignacio Menéndez.

Santa María del Mar

Los populares se confiesan además «preocupados» por el hecho de que el plan normativo aprobado no incluyese la previsión de revisar el Plan General de Ordenación. «Además de evidenciar su aprobación apresurada con la finalidad de tapar la modificación del ROM para facilitar el voto de Podemos, supone poner en riesgo todo el trabajo que se ha de realizar para dicha revisión si no se completa en dicho plan normativo con las previsiones urbanísticas», exponen. Recuerdan además que está en tramitación la modificación del Plan parcial de Santa María del Mar aunque, según Rivas, esta no se vería afectada por una eventual revisión del PGO. «A pesar de ser un tema legislativo muy concreto, las consecuencias derivadas de él pueden ser considerables», exponen.