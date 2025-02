Piden la exclusión de la acusación del Ayuntamiento de Corvera en el juicio de las piscinas

yolanda de luis Viernes, 25 de octubre 2019, 13:18 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

El juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas continuó esta mañana con la presentación de las cuestiones previas por parte de los abogados de los cuatro de los doce acusados que no pudieron hacerlo ayer. Se trataba de la propia empresa y tres de los directivos. Todos coincidieron en pedir a la jueza la expulsión del Ayuntamiento de Corvera de la causa, algo que el día anterior ya había pedido también el otro trabajador imputado.

El Ayuntamiento acusa a empresa y directivos de un delito de cohecho y los abogados defendieron ante la magistrada que en su escrito de acusación no demuestra perjuicio alguno por la gestión al Consistorio. En cuanto a las supuestas obras que no se ejecutaron en las piscinas, aclararon que el Ayuntamiento no las abonó, fue la empresa adjudicataria la que lo hizo a Ariel C.B. Por lo que se refiere a un pago de 71.000 euros se aclaró que su origen estaba en que las piscinas entraron en funcionamiento a caballo entre 2009 y 2010. Y finalmente sobre una subvención de 250.000 euros para equipar las instalaciones, los letrados se remitieron al expediente administrativo de contratación que se recoge en la causa en el que se puede comprobar que la empresa que gestionaba las piscinas no presentó oferta para ese proceso de equipación del gimnasio.

La jueza ha anunciado que decidirá el lunes sobre esta petición y las otras formuladas por los abogados ayer y hoy, como las de indefensión por acusación sobrevenida al no tomarse declaración a los investigados durante la instrucción del juicio por lo hechos de los que ahora se les acusa, la del directivo que firmó el informe que se entregó la empresa sobre la factuación a petición de la Agencia Tributaria y la de la propia compañía que gestiona las piscinas que pide que la causa contra ella sea sobreseida porque la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor posteriormente a los hechos que se juzgan.

En la sesión de esta mañana también se aportaron por parte de los abogados defensores nuevas pruebas documentales, prácticamente todas aceptadas por la jueza a pesar de la oposición a alguna de ellas por parte de la Fiscalía, la acusación particular del Ayuntamiento de Corvera y la que ejerce Fabián Ariel. Con ellas los abogados de los acusados querrían demostrar, según explicaron, cuestiones como la legitimidad de Ana Belén Toro para firmar contratos incluidos en la causa, que las obras en la cafetería de las piscinas se hicieron, así como otras en Gozón, que el voto de ASIA para la privatización del agua en Avilés era irrelevante dado que PSOE y PP tenían mayoría suficiente para aprobarlo o que el jefe de administración de la empresa solo tendría competencia para acreditar facturas y no para pagarlas.

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 en el que se ve este caso, trasladado al salón de plenos del TSJA por falta de espacio en los juzgados avilesinos, decidirá el lunes sobre todas las peticiones formuladas por los abogados defensores entre ayer y hoy. Ese día estaba previsto ya para comenzar las declaraciones de los acusados, que ahora se llevarán a cabo entre el martes y el jueves de la próxima semana comenzando por la del expresidente de ASIA, Miguel Ángel Villalba, siguiendo por las de su hermana, madre y el exnovio de la primera; para continuar por las de los expolíticos de Corvera y finalizar con los directivos de la empresa y la propia compañía.