'Los pies de Cristo', a la sala capitular del Museo de Covadonga

El cuadro 'Los pies de Cristo', un impresionante óleo sobre tabla de 141 por 102 centímetros, pintado en 1977 por José Ramón López Suárez 'Moreno', lucirá a partir de hoy en la sala capitular del Museo de Covadonga. La familia del pintor avilesino descolgará el cuadro que mayor fama dio al artista del salón del domicilio en el que continúa residiendo su viuda Alfonsina y lo entregará esta tarde en Covadonga. Lo harán sin pena, porque si bien es una pintura por la que sienten un gran apego, les gusta saber que más personas podrán disfrutar del cuadro gracias a este depósito. El hijo del artista, que falleció en 1985 a los 55 años, lleva varios meses gestionando este depósito con el abad de Covadonga, David Cueto, y Javier Remis, el director del museo.

La carrera artística de 'Moreno' se desarrolló principalmente entre mediados de los años sesenta del siglo pasado hasta 1985. 'Los pies de Cristo' (1977) adquirió una fama notable seguramente, según valora su hijo Guillermo López, por haber inmortalizado solo una parte del cuerpo de Cristo ya crucificado. «Ahora igual hay más, pero en aquellos años seguramente nadie había pintado solo las piernas», aunque en realidad la calidad del cuadro va más allá. «Es una pasada», resume Guillermo, que anota la luz y la profundidad de un lienzo que en la pared del domicilio familiar impresiona.

La retirada del cuadro dejará un gran hueco, pero Alfonsina ya tiene pensado cuál va a colgar. Producción no le falta y su hogar no se entiende sin pinturas. Tiene ochenta colgadas de las paredes. «Al igual que este, nos gustaría sacar alguno más 'a la calle'. Pasó tanto tiempo desde que murió que ya mucha gente no sabe quién fue y es una pena que no se conozca su obra», manifiesta Guillermo, que ya tiene gestiones avanzadas para realizar una exposición conjunta con obra de su padre. Él ha explotado la vertiente artística que recorre la familia a través de la fotografía.

Alfonsina, por su parte, considera que el cuadro estará colgado en un lugar «muy adecuado». «Hizo muchos cuadros de Cristo y de temática religiosa», la mayoría de ellos en su última etapa. Aunque por lo que realmente destacó el artista fue por los retratos. De hecho, según recuerdan, gracias a la fama que le dio 'Los pies de Cristo', el Principado le encargó un retrato a lápiz del entonces Príncipe Felipe, que está colgado en dependencias del Palacio Real, tal como la familia pudo comprobar in situ.

Avilés recordó a Moreno en 2021 con una exposición en el palacio de Valdecarzana.