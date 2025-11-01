Pilar Muñiz, el proyecto de Lecturas de Asicas y el grupo de Cruz Roja, premios al Voluntariado Los galardones, que otorga el Ayuntamiento, se entregarán en una gala en la Casa de Cultura el día 4 de diciembre

R. D. AVILÉS. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

La Concejalía de Participación Ciudadana ha fallado los reconocimientos a la Labor Voluntaria de este año, que han recaído en María del Pilar Muñiz, voluntaria de Cáritas, el grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés y el proyecto Lecturas y Acompañamiento de personas afectadas por ictus, de Asicas.

Estos galardones pretenden reconocer tanto acciones de voluntariado que destaquen de forma especial y resulten significativas para la ciudad, como acciones de promoción y difusión de la acción voluntaria. Además, en cada edición, los premios se dedican a una temática distinta. En la actual se acordó que se valoraran especialmente las actuaciones de voluntariado que promovieran el bienestar de las personas mayores.

Así, el reconocimiento a la persona voluntaria es este año para Pilar Muñiz, vinculada a Cáritas desde hace más de tres décadas, donde se ha dedicado al acompañamiento a personas que atraviesan por situaciones de especial vulnerabilidad y a la construcción de comunidad. «Destacan de ella su altruismo, su compromiso y su esfuerzo y dedicación», resaltó el jurado.

El reconocimiento a la entidad es en esta ocasión para el grupo de voluntariado de Cruz Roja formado por Christian Bengoechea, Concepción Cartón, Soledad Fernández, Juan José García, José Antonio Martínez, José Luis Montiel, Carmen Moreno, Mª Pilar Moreno y Florinda Suárez, que participan en el proyecto de atención a personas en proceso de envejecimiento con talleres para personas mayores de 65 años como el de memoria que realizan en Los Canapés junto a la asociación de vecinos desde 2018.

Mientras, el galardón para el proyecto de voluntariado ha recaído en el de Lecturas y Acompañamiento de personas hospitalizadas afectadas por Ictus o con soledad no deseada, de Asicas (Asociación Ictus Asturias), que consiste en la lectura de textos breves en el Hospital Universitario San Agustín y en el de la Fundación Avilés. Se trata de un proyecto abierto en el que también está implicado el personal sanitario además de los voluntarios. En total participan cinco personas voluntarias e incide en alrededor de medio millar de personas al año.