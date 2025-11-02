El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sonia Artime, Hugo Álvarez y Sergio Álvarez en las oficinas de Fluidsystem. JOSÉ SIMAL

Pioneros en el mantenimiento predictivo de equipos hidráulicos en Avilés

Con el respaldo de Sekuens, la empresa Fluidsystem desarrolla en Avilés un nuevo sistema con el apoyo de inteligencia artificial

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La empresa avilesina Fluidsystem se ha convertido en pionera en el desarrollo de sistemas de mantenimiento predictivo para equipos hidráulicos, gracias a un proyecto de ... I+D+i subvenciado por la agencia Sekuens dentro de la estrategia S3 de Asturias en el ámbito de la industria inteligente y resiliente y probado con éxito en las baterías de cok de ArcelorMittal en Veriña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

