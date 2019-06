El plan para atraer turismo idiomático arrancará el próximo otoño Los participantes en el primer viaje de turismo idiomático que acogió el Hotel NH Collection Palacio de Avilés el pasado mayo. / MARIETA El equipo de gobierno quiere iniciar en julio la contratación del responsable del programa Avilés Enseña YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 9 junio 2019, 02:34

La continuidad del PSOE en el Ayuntamiento después de las elecciones hace que proyectos que estaban en marcha no se paren. Uno de ellos es el plan para atraer turismo idiomático a la ciudad. Aunque a principios de año se aprobó la inclusión del Avilés Enseña dentro de la estructura de La Curtidora, los socialistas prefirieron no iniciar la contratación del responsable de este programa hasta pasadas las elecciones. Ahora, el todavía concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, ve el camino libre y espera que en julio se puedan iniciar los trámites para que en el otoño arranquen las primeras acciones de este proyecto que persigue 'vender' a Avilés como ciudad de referencia para aprender español.

El proceso de selección será diseñado por una empresa externa, pero el gobierno local marcará las pautas a seguir. La persona que esté al frente de este plan tiene varias líneas de trabajo por delante en distintos ámbitos, según apunta Campa. Tendrá un aspecto comercial para atraer a estudiantes a la ciudad, «algo en lo que el Instituto Cervantes puede jugar un papel fundamental que tenemos que concretar ahora después de haber conseguido su colaboración», señaló el edil.

Otra de las líneas de trabajo será la estructuración del programa educativo y su homologación con la Universidad de Oviedo. Mientras que la tercera pata será la relación con el tejido local para su implicación en el desarrollo del programa, tanto academias como por ejemplo los hoteles.

En este sentido, el Hotel NH Collection Palacio de Avilés ha iniciado ya un recorrido en materia de turismo idiomático que tuvo su primera experiencia el pasado mes de mayo con la presencia en la ciudad de nueve escoceses que durante una semana pudieron recibir clases de español y practicarlo en distintos espacios a la vez que conocieron Avilés y otros puntos de Asturias. La empresa escocesa The Pack Language Experience fue la encargada de abrir el camino y no lo quiere cerrar, es más, Ana Ana Sanz y Adrián Lago, sus propietarios, esperan el próximo año poder organizar dos o tres viajes de este tipo a Avilés, y que todavía se puedan incrementar más el siguiente año. «Este primer viaje ha sido muy interesante para ellos, es el primero, el más difícil, pero ahora ya conocen Avilés y Asturias y seguro que será más fácil, además, algunas personas no pudieron acudir en este primer viaje porque las fechas no les encajaban, pero ya nos habían dicho que estaban dispuestas a participar en otro que organizásemos», señala Ana Sanz.

En el hotel la experiencia también ha sido altamente valorada y de hecho, ya se han lanzado a buscar más clientes interesados en este tipo de viajes tanto en Alemania, en Berlín; como en San Agustín de la Florida. Anabel Suárez, guest relations manager del hotel, afirma que «la entrada en San Agustín no es difícil porque allí conocen Avilés, otra cosa es que la idea consiga calar, pero en Berlín es más complicado explicar a las agencias de viajes quienes somos y lo que le ofrecemos porque Avilés y Asturias no suena». En todo caso, el hotel ve en este tipo de turismo un buen nicho de negocio en el que está trabajando también pensando en aquellos países en los que exista conexión directa con el aeropuerto de Asturias.

El turismo idiomático es uno de sus pack que en estos últimos meses ha puesto en marcha el hotel, al que se unen el de la experiencia en el teatro, el gastronómico, el paquete romántico y el de lujo. Además, trabaja ya en el próximo con el que ya ha tenido alguna experiencia, el del Camino de Santiago.