El Plan del Casco Histórico de Avilés recibe el visto bueno de Patrimonio y vuelve a Pleno La zona en la que el Plan del Casco Histórico plantea recuperar la histórica muralla. / MARIETA En la sesión plenaria, que tendrá lugar el día 27, se resolverán también las ocho alegaciones presentadas por propietarios, partidos políticos y otras entidades YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 12 diciembre 2018, 03:33

El Plan del Casco Histórico de Avilés volverá a Pleno este mes para resolver las alegaciones presentadas al documento e iniciar los siguientes trámites administrativos hasta su aprobación definitiva, previa revisión por parte de la Comisión de Urbanismo de Asturias (Cuota). De momento ya cuenta con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio del Principado, que hoy será ratificado por su máximo órgano. Se trata de un informe que la normativa obliga a tener en el momento de la aprobación inicial del Plan Especial por parte del Pleno, algo que, si ningún partido de la Corporación modifica su voto, sucederá el próximo día 27.

El Plan del Casco Histórico recibió en los dos meses que estuvo en exposición pública (junio y julio) ocho alegaciones por parte de particulares con propiedades en la zona, instituciones como Correos o la Consejería de Educación, además del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y los partidos políticos de Somos y Ganemos. Los técnicos municipales han elaborado el informe que justifica el rechazo o la aprobación de cada una de ellas y ahora será el Pleno el que adopte la decisión final.

Estos dos últimos partidos, junto con Izquierda Unida, votaron el pasado mes de mayo en contra del documento en el Pleno y sus alegaciones posteriores siguieron el discurso ya planteado. Así, Somos propone la expropiación del almacén de sal situado junto al restaurante La Parra, rechaza la segregación que se plantea para intervenir en la casona-palacio de Carlos Lobo, la construcción de nuevos edificios en la calle Jovellanos y un aparcamiento subterráneo o ampliar la plaza de José Martí entre otras. Mientras que Ganemos planteó cuestiones como que se mantenga la protección total sobre el palacio de Carlos Lobo, de hecho rechazaba cualquier planteamiento que implique rebajar el nivel de protección de los edificios del centro histórico de la villa.

Los votos

Como es habitual, la cercanía de las próximas elecciones (mayo de 2019) desvirtúa el debate político y puede inclinar también el sentido del voto hacia un lado u otro en el Pleno. La aprobación inicial del Plan del Casco Histórico el pasado mes de mayo recibió nueve votos en contra y dieciséis a favor, pero en el caso de Ciudadanos y los tres concejales no adscritos ya anunciaron que no era un voto inamovible. Si ahora cambiaran su sentido del voto en el Pleno del próximo día 27, el Plan del Casco Histórico pasaría a tener trece votos en contra, por lo que no podría continuar su tramitación. El PP, que en los últimos meses solo ha tenido desencuentros con el gobierno socialista, es otra incógnita en esta votación.