«Los planes urbanísticos tendrían que tener en cuenta el aspecto comercial» Víctor Antuña, en la inmobiliaria que lleva su nombre en la plaza de España. / MARIETA Víctor Antuña Promotor inmobiliario«En algunos solares no te permiten hacer nada más de lo que hay. Patrimonio pone muchas trabas, y los números tienen que salir» J. F. GALÁN AVILÉS . Domingo, 18 noviembre 2018, 07:07

Víctor Antuña se inició en el mundo inmobiliario en la agencia Prado cuando aún no había cumplido diecisiete años. También estuvo en Sabugo, participó en Ayala junto a su hermano y desde hace doce años es el propietario de Víctor Antuña Inmobiliaria, un grupo que incluye varias sociedades dedicadas no solo a este sector, sino también a la promoción y a la rehabilitación de pisos y viviendas.

-¿Cuál es la situación actual del mercado inmobiliario?

-Es cierto que algo se vuelve a vender, pero el ritmo continúa siendo bajo. Lo que mejor se vende, por no decir lo único, son viviendas buenas, grandes, clientes que buscan la comodidad de vivir en un piso amplio y céntrico. Y como no lo encuentran de nueva construcción se van a un piso usado y lo rehabilitan, o a un edificio ya rehabilitado. Estos pisos se venden más o menos bien y es donde nos centramos, pero son promociones pequeñas, de seis u ocho viviendas, como el Galatea.

-Se refiere a la rehabilitación prevista en Galiana 41. ¿Cuándo empiezan las obras?

-En cuanto nos den la licencia, supongo que en cuestión de unas semanas. Son ocho viviendas de dos o tres habitaciones con garaje más un bajo comercial.

-En La Magdalena se dibujaban cerca de mil viviendas y únicamente se ha construido la tercera parte. ¿Qué sucede?

-La vivienda de protección ya no tiene interés. No hay ayudas, el precio de venta que establece el Principado es similar al de mercado y se imponen un montón de requisitos que no tienen mucho sentido. Sobre todo al cliente, pero también al constructor.

-Algunos constructores piden que se permita la vivienda libre.

-El problema es que el suelo fue expropiado en su día para construir vivienda de promoción, y si ahora se recalificase como vivienda libre los propietarios pondrían el grito en el cielo. Creo que la única vía para que se vuelva a construir en esa zona pasa por recuperar las ayudas y rebajar un poco las condiciones que se exigen. Algunas son excesivas.

-¿Tiene previsto construir próximamente algún edificio en altura en Avilés?

-En la avenida de Cervantes, a la altura del acceso al parque de Ferrera. Vamos a hacer un edificio de dieciséis o dieciocho viviendas en siete alturas, y no tardaremos en empezar. A eso me atrevo, a más no. Como digo los pisos digamos medios, los periféricos, tienen hoy en día muy poca salida. Normalmente se orientan a gente joven, su primera vivienda, que no lo tiene fácil para acceder al crédito. Ahora como mucho te dan el 80% de la tasación y el resto hay que tenerlo ahorrado.

-Avilés no acaba de sumarse al repunte de la construcción que en general experimenta el país. ¿A qué lo atribuye?

-Igual que entramos tarde en la crisis creo que también vamos a tardar más en salir. Además, la población envejece y mengua, y no hay clientes para tanto edificio.

-¿Hay repunte de precios?

-Muy poco. En obra nueva algo más debido a que las requisitos de construcción son cada vez más exigentes y por tanto más caros. En cuanto a la vivienda usada, algunos propietarios se sitúan muy por encima de mercado, pero si la pones a un precio razonable se vende bien.

-El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de edificación forzosa en el casco histórico. ¿Qué le parece?

-En un principio podría contibuir a que algunos propietarios de solares céntricos se animaran a construir. La cuestión es que los números tienen que salir. En algunos solares no te permiten hacer nada más que lo que había. No te conceden el menor margen, y si los números no salen pues qué va a hacer, tampoco se puede obligar a nadie a embarcarse en un proyecto para perder dinero. Los planes urbanísticos tendrían que tener en cuenta el aspecto comercial, porque si no se puede vender no se construye. Antes de aprobar nada los técnicos de las administraciones públicas deberían consultarnos.

-El Plan del Casco Histórico sigue su curso. ¿Cómo afectará a la construcción?

-La realidad es que a la hora de construir en el centro todo son trabas por parte de Patrimonio Cultural. Es una odisea, tanto por el tiempo que tardan en resolver como por exceso de celo a la hora de imponer exigencias. Te mandan mantener cosas que desde mi punto de vista no tienen mucho sentido y que en muchas ocasiones encarecen el precio de construcción y en consecuencia el de venta.

-¿También encuentran obstáculos en la administración local?

-Ya no tanto como antes, pero tendría que ser un poco más ágil. Te exigen tantas cosas que tardas mucho tiempo en tenerlas listas, y una vez lo entregas todo toca esperar. Por la licencia del proyecto de rehabilitación de Galiana llevamos más de dos meses, y si por mí fuera ya estaría en marcha. Así habría gente trabajando, los clientes estarían contentos y la imagen de la calle se recuperaría antes.

-Lo que sí se ha disparado son los precios del alquiler de vivienda.

-En Avilés no mucho. El alquiler es una opción que funciona bastante bien. Ahora he comprado un edificio de seis plantas construido en los años sesenta en la calle Pablo Iglesia que vamos a rehabilitar para vivienda de alquiler.

-En cambio los precios de los locales comerciales siguen a la baja.

-Salvo en la calle de La Cámara y poco más, no se mueve nada. Cierto es que la venta online afecta a todos, pero en Avilés hay muchos locales vacíos. Algo está pasando. El mayor fallo fue no poner El Corte Inglés en la zona de Las Meanas.

-La crisis ha creado una imagen negativa del constructor.

-En general del empresario. Nos han cambiado hasta el nombre, ahora somos emprendedores. En nuestro sector hubo unos años en los que mucha gente que no sabía nada de este mundo se metió a constructor. Claro que comprabas un solar... Se vendía todo, y ganabas mucho dinero, pero a más de uno le pilló el toro y lo perdió todo.

-¿Volverán esos tiempos?

-Creo y espero que no.

-¿Cree que los políticos contribuyeron a inflar la burbuja inmobiliaria?

-Los políticos incluían en los convenios urbanísticos un montón de cosas para ponerse medallas. Que si me haces un parque, que si una calle, que si un campo de fútbol... La vivienda tiene un precio, y si le metes todo eso se encarece. Eso fue lo que pasó.

-¿Cree que la vivienda como invesión volverá a ser rentable?

-Sí. De hecho parte de lo último que hemos vendido ha sido para inversores, sobre todo para alquiler.