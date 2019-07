«Planteamos un carril bici en El Pozón, pero hubo cuestiones técnicas que lo impidieron» Imagen de archivo de uno de los tramos de la recientemente reurbanizada avenida de Santa Apolonia. / Marieta Desde el gobierno local responden a la petición de los vecinos de Santa Apolonia aludiendo a las restricciones impuestas por el Principado ALEJANDRO L. JAMBRINA Sábado, 13 julio 2019, 02:37

El gobierno local se ha manifestado respecto a la recogida de más de doscientas firmas que han llevado a cabo los vecinos de El Pozón durante esta semana para pedir que se ponga un carril bici en la avenida de Santa Apolonia, y para manifestar sus quejas por no haber aprovechado la reciente urbanización de dicha calle para habilitarlo.

El concejal de Movilidad, Pelayo García, ha querido aclarar que la avenida de Santa Apolonia es de titularidad autonómica, lo que conlleva que las actuaciones que en ella se lleven a cabo deben ser coordinadas con el Principado. «Cuando planificamos la reforma de la vía, desde el gobierno municipal se planteó la posibilidad de que contará con un carril bici, pero nos encontramos con varias cuestiones que lo impidieron», lamenta García.

Entre estos impedimentos impuestos por el gobierno autonómico está el ancho que debe tener la calzada para la circulación, incompatible con un carril bici «a pesar de que en esta obra ya hemos destinado a estos carriles las medidas de anchura mínima que exige la normativa de carreteras –tres metros y medio– y hemos cumplido con las medidas para los aparcamientos en línea y en batería, que son de cinco metros y dos metros y medio, respectivamente», añadía el concejal.

Asimismo, desde la concejalía se alude a una recomendación sobre los carriles bici «que establece que no estén contiguos a los carriles de vehículos. Es decir, habría que destinar espacio, dentro del poco espacio disponible, a la construcción de algún elemento que separase a ambos tipos de carril», defienden.

A pesar de que una de las quejas de los vecinos es que las nuevas aceras son «excesivamente anchas y están muy desaprovechadas», desde el Ayuntamiento aseguran que «la calle tiene zonas muy estrechas, lo que nos llevaría a tener que romper la continuidad deseada para los carriles bici y tendríamos que hacer un carril bici por la margen derecha y, en determinados lugares, construirlo por la margen izquierda con el consiguiente cambio de margen sobre la calzada de vehículos».

Estos son los motivos que se esgrimen desde la concejalía de Movilidad para explicar que no fuese posible incluir en el proyecto de reforma de Santa Apolonia un carril para bicicletas. También matizan que esta situación no es única de este tramo y se repite en otras zonas de la ciudad «ya que existen muchas zonas en las que será complejo implantar carriles bici, aunque estudiaremos en cada caso la posibilidad de implantarlo. Entendemos que la 'nueva movilidad' debe basarse en la convivencia y el respeto de los diferentes actores implicados –peatones, vehículos, bicicletas o patinetes– y no debe limitarse a establecer secciones de uso exclusivo para cada agenda de movilidad», defienden.

No obstante, Pelayo García ha querido recordar que en estos momentos se está trabajando en la recogida de información para elaborar el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Avilés, «que nos ofrecerá un diagnóstico y propondrá una serie de medidas para mejorar la movilidad. Animamos a la participación activa de la población a través de la web municipal y las diferentes asociaciones implicadas porque la participación ciudadana es fundamental para hacer un buen diagnóstico y que el PMUS responda a las necesidades reales que tiene la ciudad», concluía el concejal en sus explicaciones.