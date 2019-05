La plantilla para en Hiasa para reclamar la aplicación del convenio Los trabajadores se concentraron delante de la nave principal de Hiasa en Cancienes. / LVA Esta mañana se ha celebrado una concentración de dos horas delante de la fábrica que se repetirá por la tarde FERNANDO DEL BUSTO Cancienes Miércoles, 8 mayo 2019, 12:29

La plantilla de HIASA (Hierros y Aplanaciones S. A.) ha parado durante esta mañana durante dos horas delante de la nave central de la empresa del grupo Gonvarri situada en Cancienes, Corvera. El motivo del conflicto es la aplicación de la escala salarial pactada para los trabajadores de nueva incorporación. «Tenemos un acuerdo con la empresa de aplicar una escala a los nuevos trabajadores», explica Miguel Ángel Ribao, presidente del comité de empresa, «los dos primeros años cobran según el convenio del Metal y a partir del tercero comienzan a incorporarse a las mejoras propias de HIASA. En el tercer año, reciben el cincuenta por ciento de lo estipulado y, a partir del cuarto, el cien por cien».

El conflicto surge cuando los trabajadores que este año cumplen su tercer ejercicio no perciben el complemento denominado incentivo fijo y que puede suponer una pérdida de 300 euros al mes. «Este año son veintidós los afectados», explica Ribao. Según el comité, «la empresa se basa en una cláusula de 2013 que nunca se aplicó. No estamos en pérdidas y no hay motivos para mantener esa diferencia».

El comité ha convocado la movilización para lograr que la empresa modifique su posición. Son paros de dos horas en cada uno de los tres turnos. Mañana se repetirán. Para la próxima semana están convocados movilizaciones los días lunes, miércoles y viernes.