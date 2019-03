La plantilla de Urbaser rechaza hacer paros e insta a la empresa a hacer propuestas Las dos partes continuarán mañana con la negociación del convenio colectivo A. SANTOS AVILÉS. Martes, 12 marzo 2019, 06:18

Los trabajadores de Urbaser no quieren lanzar un órdago tan grande como una huelga cuando apenas ha comenzado la negociación del nuevo convenio colectivo. Aunque no descartan retomar medidas de fuerza si en el futuro si se estancan las posturas de ambas partes. Así lo decidieron ayer de forma unánime en una asamblea en la que participó entre el 60 y el 70% de una plantilla de aproximadamente 140 empleados. Así las cosas, tal y como aseguró el presidente del comité de empresa al término de la asamblea, «la empresa tiene que plantear cosas ahora. Si no es así, no es descartable que haya una huelga indefinida u otras movilizaciones. Los trabajadores le dan un ultimátum a la empresa».

Urbaser y sindicatos se sentarán por segunda vez a la mesa de negociación mañana. A partir de ahora tendrán que acercar posturas entre las distintas plataformas de propuestas que plantean las dos partes. La principal diferencia es salarial, aspecto en el que la empresa está abierta a hacer una revisión con el IPC como referencia los dos años de contrato que restan con el Ayuntamiento y negociar un fijo para los años siguientes. También se tratarán otros aspectos como el elevado absentismo laboral.