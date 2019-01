Un plato de lentejas con Favila Favila contó ayer anécdotas de su carrera en el Casino. / FOTOS: MARIETA El pintor comparte con los comensales del Casino anécdotas de su viaje a San Agustín C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 30 enero 2019, 03:25

Todos los invitados a las 'Lentejas del Casino' dejan su rúbrica en el libro de firmas de la institución. Favila, ayer, también lo hizo, pero como mejor sabe hacerlo: dibujando. Cogió el bolígrafo y de cuatro trazos nació Pedro Menéndez, un personaje que ha marcado los últimos años de su carrera y que ayer estuvo muy presente en las anécdotas del pintor en una comida entre amigos divertida y muy entrañable.

Fueron noventa los comensales que ayer quisieron compartir un plato de lentejas en el Casino con Favila, «un moscón que cruzando el Alto de la Reigada aterrizó en Avilés», según lo presentó Manuel González, el presidente del Casino. Favila, muy agradecido por la invitación y viendo un buen número de caras conocidas, dejó su intervención en manos de los asistentes, a los que animó a preguntar.

No se hicieron de rogar. El presidente quiso saber cómo se sintió al recibir el encargo de la Casa Real de pintar un cuadro y realizar una escultura de Pedro Menéndez para regalar a San Agustín de la Florida, la ciudad fundada por el marino avilesino y primer asentamiento europeo permanente en Estados Unidos. «Por una parte supuso una responsabilidad muy grande y por otra, fue el momento de salir fuera. Fue un honor, pero por obligación», desveló. Favila contó que su entorno siempre le ha preguntado por qué no sale con su arte fuera de Asturias, a lo que él ha respondido que aquí está a gusto y no le llama la atención. El encargo real cambió aquello y dio pie a un buen número de anécdotas, dos de las cuales contó a continuación a preguntas de los comensales.

La primera, cuando el Rey Felipe se convirtió en improvisador traductor entre el pintor y el gobernador de la Florida. «El Rey me sacó de entre el público cuando entregó la escultura al gobernador, que me dijo algo que yo no entendía, porque no hablo inglés, y solo respondía 'yes' y 'thank you'. Tuve que hacerle un gesto al Rey, que me tradujo la pregunta. Quería saber el título de la obra. En aquel momento pensé que si la tierra se abriera, me haría favor porque no sabía dónde esconderme», confesó entre las risas de la concurrencia.

En realidad, las anécdotas habían comenzado ya en el aeropuerto de Miami cuando, temeroso al acercarse a la aduana por el interrogatorio que habitualmente realizan los agentes, quedó desarmado cuando aquella mujer mulata miró su pasaporte y le preguntó en español: «¿Así que moscón, eh?». Sorprendido quiso saber por qué lo sabía y ella le respondió que su abuelo era de Grado.

Favila se despidió con el pin del Casino y un libro de Maxi González Asprón con un poema dedicado. La nota dulce la puso la tarta y decorada con un retrato hecho por Griselda Santos Solís, quien también cocinó 'pumariegas' para los comensales.