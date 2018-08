La playa y la piscina, los sitios favoritos de los niños saharauis en Avilés Los niños saharauis fueron recibidos ayer por la alcaldesa. / PATRICIA BREGÓN La alcaldesa recibió ayer a trece menores que han pasado el verano en la ciudad y les entregó como regalo una mochila con material escolar C. R. AVILÉS. Jueves, 23 agosto 2018, 01:22

«¿Cuándo regresáis al Sáhara? ¿En diez días, no?». «¡Nooo! ¡En dieciséis!», exclamó ayer con precisión Sidahmeh Ahmed. Él es uno de los diecisiete niños saharauis que está disfrutando el verano en Avilés gracias al programa solidario 'Vacaciones en paz' y lleva perfectamente la cuenta de los días pasados y los que quedan. Ayer fue también uno de los trece que acudió a la recepción ofrecida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, en el Ayuntamiento y en la que les regaló una mochila con material escolar a cambio de saber qué era lo que más y lo que menos les gustaba de Avilés. La respuesta fue unánime: lo que más, la playa y la piscina. Y lo que menos, «nada».

No es de extrañar puesto que los dos meses que pasan en Asturias, en Avilés en este caso, son vacaciones en toda regla. Para los que vienen el primer año todo es novedad. Los que repiten tienen el aliciente de volver a ese agua que en los campamentos de Tinduf solo pueden imaginar.

Embarcalina Hassanna está pasando el tercer verano con Ana y Pedro y la hija de catorce años del matrimonio. Aparte de la piscina (a ella la playa no le gusta por las olas), le gusta «comer», sobre todo arroz, y el «parque porque es guapo». Sus anfitriones califican la experiencia como muy «gratificante» y aseguran que intentan «salir lo máximo posible» para que Embarcalina, «una niña inquieta, pero muy cariñosa» disfrute al máximo.

Al igual que Rosa Lorenzo, que este año se ha estrenado como familia de acogida junto a sus dos niños de doce y diez años. Con ellos ha vivido Mohamed Che. «Al principio tenía un poco de miedo por si no se adaptaba, pero todo ha ido muy bien». Siempre había querido participar en este programa, pero nunca había coincido. «Este año he tenido vacaciones en agosto y me he animado».

Hugo García, coordinador en Avilés de 'Vacaciones en Paz', explicó que este año tuvieron que conseguir noventa familias nuevas porque en lugar de los cincuenta menores 'nuevos' llegaron noventa. Un reto resuelto gracias a la solidaridad.