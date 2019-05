Playas idílicas para evitar los atascos en verano La playa de Quintana, en Valdés. Frente a los arenales más concurridos, existen otros en perfecto estado de conservación existen otras en las disfrutar de un turismo sostenible Sábado, 1 junio 2019, 00:37

Empieza una temporada de baño más en las playas asturianas. Lo que debería ser un momento para el ocio familiar y un merecido descanso del ajetreo semanal, se convierte en demasiadas ocasiones en una ruidosa procesión de coches hacia las playas más populosas del centro de la región, con atascos, falta de aparcamientos, y perjuicios a los ecosistemas costeros.

Las playas más concurridas en localidades como Luarca, Muros del Nalón, Salinas, Luanco, Candás o Gijón, hace muchos años que están saturadas y, especialmente los fines de semana de verano, resulta muy complicado llegar a ellas, con aglomeraciones de vehículos que colapsan parkings y calles y ocasionan malestar donde debería haber tranquilidad y relajación. El disfrute de los baños, de sol, arena y mar, se convierte en una carrera por plantar la toalla, prisas, madrugones y pérdidas de tiempo de ocio en favor de un improbable día de goce compartido con miles de personas tratando de hacer simultáneamente lo mismo, en el mismo lugar abarrotado, y con la misma sensación de prisa e insatisfacción. Y cuando el fin de semana termina, el horroroso espectáculo de la basura en la arena, del pisoteo y explotación de las escasas zonas que aun albergan vida, de las molestias a la fauna irrecuperable.

Además, hay playas a las que directamente, no se debería acudir, como las del monumento natural de la ensenada de Zeluán, por ser reserva ornitológica (y por la contaminación de sus aguas, todo hay que decirlo), o a las que estando también protegidas, y pese a su gran tamaño, sufren cada vez mayores problemas, como es el caso de las dunas de San Juan, Xagó o el Sablón. Otras, rodeadas de pequeños espacios naturales llenos de vida, como Verdicio o Bañugues, están al borde del colapso.

A todas ellas se puede llegar en coche y tienen aparcamientos disuasorios casi vacíos

Desafortunadamente, hay playas ya tan saturadas que mucha gente ha dejado de acudir a ellas y ahora buscan playas cercanas que no están preparadas para acoger a tanta gente, y se están degradando ante nuestros ojos cada fin de semana estival. El espectáculo de ver playas antes vírgenes como el gran Sablón de Bayas, atestadas hasta las cunetas de coches mal aparcados cada vez que hace sol, es triste y un sinsentido habiendo mejores alternativas.

Desde Mavea, promovemos y recomendamos otro tipo de ocio, más activo, más sano, más ecológico y mucho más completo y reconfortante.

Afortunadamente, la costa asturiana es diversa y todavía, en su mayor parte, desconocida y atractiva, en paisaje y en biodiversidad. Contra la masificación de las playas que llevan décadas sobreexplotadas, planteamos el redescubrimiento de otras playas con más valores naturales, deportivos y culturales, y sin batallas contra el tiempo y el vecino por plantar el coche lo más cerca de la arena y tumbarse sin más: es el ocio activo.

Existe una serie de arenales kilométricos, magníficos, en perfecto estado de conservación, y con una diferencia que lejos de ser un hándicap, aporta una gran ventaja: hay que caminar para llegar a ellos. Nunca grandes distancias, entre cinco y veinte minutos a lo sumo, minutos que en realidad, no perdemos, pues es fácil aparcar en los parkings disuasorios de cada una de estas playas, sin perder el tiempo, la compostura ni la paz interior intentando localizar una plaza en los atestados arenales típicos.

Se trata de playas idílicas, de oeste a este. Entre otras, porque hay muchas más, podemos citar Torbas en Coaña; Barayo en Navia; Quintana y Riocabo en Valdés; Gueirúa, Calabón, Vivigo, Cueva, Doría y Oleiros en Cudillero; La Atalaya en Muros, o Aguilera y Llumeres en Gozón.

A todas estas playas se puede llegar tranquilamente en coche, y los aparcamientos están casi siempre vacíos. El camino que lleva a cada una de las playas es un paseo precioso, lleno todavía de mucha vida natural, ideal para oxigenarse y hacer un poco de deporte, que tan bien nos viene a todos en esta época de sedentarismo. Muchas de ellas disponen de áreas recreativas, miradores o parques en los que parar a observar la naturaleza, tomar un tentempié o echarse una buena siesta sin agobios, y normalmente las vistas sobre la playa son de escándalo: frente al poco edificante trasiego de coches, bocinas y gente estresada, aquí tenemos muy poca gente y a cambio mucha arena per cápita para disfrutar. Una vez en la propia playa, al ser poco frecuentadas y la mayoría de ellas inmensas, podremos disfrutar de goces hoy en día tan olvidados como un baño en aguas cristalinas, pasear sin tropiezos, tomar un bronceado integral (en muchas de ellas) sin molestar o ser molestado, y poder mostrar a los niños, en los charcos de marea, mil y un maravillas naturales que ya no existen en las playas vacías de vida. Hay que probarlo para convencerse, normalmente no hay vuelta atrás.

Arenales 'virtuales'

Las ventajas de vivir en un mundo lleno de información en las redes permite encontrar con facilidad información detallada de cada una de estas playas que nunca decepcionan. Incluso, para los más mañosos, el placer de hacer coincidir nuestra excursión playera con las mareas nos permitirá conocer grandiosas playas virtuales, solo existentes en marea baja, algunas de las más bellas, y efímeras, de Asturias. Es el caso, por ejemplo, de La Vallina, en Cudillero, del Cordial, en Castrillón, o de Arnielles, en Gozón. Maravillas por descubrir.

Dar un respiro a las playas saturadas, y dar a conocer algo que ya no se busca en las playas de fin de semana más concurridas: el silencio, la contemplación de la naturaleza, la felicidad individual. Objetivos que deberíamos, urgentemente, retomar.

Piénselo cada vez que esté parado en un atasco playero este verano.