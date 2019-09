La plaza Hermanos Orbón acoge un mercado ecológico Mercado ecológico celebrado en Avilés. / LVA Se celebra el sábado y el domingo y contará con distintos productores agroalimentarios y artesanos de la región ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:27

Durante este fin de semana la plaza de los Hermanos Orbón se convertirá en el epicentro de los productos tradicionales ecológicos y artesanos de la región. Es la sexta vez que el Mercado Artesano y Ecológico, que llega a la ciudad de la mano de la Federación Asturiana de Concejos.

Además de convertirse durante unas horas en un espacio de consumo tradicional y sostenible, el sábado y el domingo, de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, y el de 12 a 16 horas en la plaza habrá varios juegos y talleres para que los más pequeños de la familia también sean protagonistas. También se celebra el aniversario del famoso elefante 'Elmer' con actividades especiales relacionadas con sus cuentos infantiles. El sábado, además, se realizarán varias actividades en colaboración con Cogersa, y el domingo un taller de cestería.

No obstante, la celebración del Mercado Artesano y Ecológico en Avilés no ha estado exenta de polémicas. La Asamblea Local de Alternativa Verde Equo ha hecho públicas sus discrepancias por la falta de comerciantes locales en el evento. «La celebración del mercado ecológico en Avilés debería ser motivo de alegría para poder fomentar este tipo de productos, pero resulta que no se cuenta con el comercio local y ni siquiera se invita a participar a los productores agroecológicos de la comarca», destacan.

La formación local defiende que para poder fomentar «el verdadero comercio ecológico», debe ser fundamentalmente de cercanía. Por otro lado, consideran que «es necesario fomentar y proteger la producción local para poder fomentar la economía en la comarca, es uno de los nichos de empleo sin explotar y se hace un flaco favor a los productores si se organizan eventos en los que se venden productos de fuera», sentencian.