Menos plazas en superficie y más espacio para peatones, ciclistas y transporte público

La futura ordenanza de la zona de bajas emisiones de Avilés traerá consigo algunos cambios en el aparcamiento. Lo que parece claro es que « ... la reducción del volumen de tráfico en el interior de la zona de bajas emisiones implica también reducir las necesidades de plazas en el interior de la misma», señala el consistorio avilesino en su propuesta. A menos vehículos que pueden acceder a una zona, menos volumen de coches buscará una plaza para estacionar en la misma. Sobre todo teniendo en cuenta que el acceso queda limitado a residentes, que en muchos casos disponen de plazas de aparcamiento. Las plazas, por tanto se reducirán.

La futura zona de bajas emisiones cuenta en la actualidad con 217 plazas de aparcamiento tras la merma que han ido suponiendo las obras del Muelle y La Merced. Dos de cada tres pertenecen al sistema ORA, es decir, son de pago: 65 de ellas azules, 47 naranjas y 31 verdes, reservadas a residentes con distintivo. Estas dos últimas se concentran en la zona de Llano Ponte y El Marqués. Otras 63 están reservadas para carga y descarga de vehículos comerciales, mientras que hay otras tres para personas con movilidad reducida, seis para motos, una para taxis y otra para recarga de vehículos eléctricos.

A futuro está en duda cuántas quedarán, pero la reducción es «segura». Será en una fase más avanzada del proyecto de ZBE cuando se defina con más exactitud tanto las plazas que quedarán como el uso del suelo que liberen las que se eliminen. «Este suelo liberado podría emplearse para mejorar las condiciones de la movilidad sostenible, como la ampliación de las redes peatonal y ciclista, o para el transporte público, desde paradas de taxi y autobús, a puntos de préstamo de bicicletas y patinetes o estacionamiento de vehículos eléctricos o compartidos», explica el consistorio en su propuesta.

También se plantea la posibilidad de mantenerlas como plazas de aparcamiento, pero reservadas para servicios públicos, hoteles, o estacionamientos «por muy corto espacio de tiempo para realizar gestiones o compras en comercios» o «asociar plazas para establecimientos públicos dentro de la ZBE, como pueden ser sanitarios, docentes y culturales». Para tomar la decisión final, aseguran «se tendrá en cuenta el resultado de la consulta pública».