Plazas para turismos o reservadas a carga y descarga podrían reducirse.

Menos plazas en superficie y más espacio para peatones, ciclistas y transporte público

El Ayuntamiento prevé reducir el número de aparcamientos en la ZBE y duda sobre el uso futuro de este espacio

R. A.

AVILÉS.

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La futura ordenanza de la zona de bajas emisiones de Avilés traerá consigo algunos cambios en el aparcamiento. Lo que parece claro es que « ... la reducción del volumen de tráfico en el interior de la zona de bajas emisiones implica también reducir las necesidades de plazas en el interior de la misma», señala el consistorio avilesino en su propuesta. A menos vehículos que pueden acceder a una zona, menos volumen de coches buscará una plaza para estacionar en la misma. Sobre todo teniendo en cuenta que el acceso queda limitado a residentes, que en muchos casos disponen de plazas de aparcamiento. Las plazas, por tanto se reducirán.

