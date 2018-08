El Pleno aprueba los nuevos usos del PEPA «para adaptarlo a la realidad» El pleno aprobó los nuevos usos del Parque Empresarial Principado de Asturias. / PATRICIA BREGÓN Sólo Ganemos votó en contra, mientras que Somos, Izquierda Unida y Ciudadanos se abstuvieron en la norma urbanística FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 17 agosto 2018, 03:13

Los votos del PSOE, Partido Popular y concejales no adscritos aprobaron ayer la modificación de las normas urbanísticas del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) que permiten incorporar nuevos usos, como actividades educativas, lo que concede, por ejemplo, plena seguridad jurídica a la construcción de la sede de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias.

Tan sólo Ganemos votó en contra de la propuesta. Su portavoz, Agustín Sánchez, cargó contra la «falta de un plan estratégico para la ciudad» y la carencia de suelo industrial que provoca que, en su opinión, «empresas tecnológicas no tengan suelo en Avilés» o la marcha de compañías metalmecánicas.

En su respuesta, el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, reconoció su «sorpresa» porque «toda la ciudad, los sindicatos y los empresarios conozcan el plan estratégico de Avilés que está en el Plan General de 2006 y no se conozca en el Pleno, indicando al edil «que las empresas tecnológicas aún tienen suelo disponible en la ciudad».

El portavoz de Somos, David Salcines, lamentó que se presentase un documento de esta trascendencia «en agosto, cuando los grupos necesitamos descansar», reprochando al gobierno las «respuestas agresivas» de los técnicos al informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Huerga ironizó en su respuesta sobre «si se debería establecer un calendario por meses o estaciones de los temas, aunque la realidad es que se traen al Pleno cuando están listos». El concejal de Urbanismo recordó que el informe de la CUOTA había sido favorable, con cinco observaciones que fueron incorporadas. «Los técnicos municipales hacen apreciaciones sobre las apreciaciones de la CUOTA. No sé si deberían hacer un curso de lenguaje no agresivo», comentó el edil, antes de defender una modificación que permitía adecuar los usos del Parque Empresarial a los cambios que había tenido la ciudad en los últimos años.

El Partido Popular expresó su apoyo a través de la edil Ana Bretón, lamentando la existencia de las observaciones de la CUOTA.

El debate también evidenció acusaciones de contradicción a Ganemos que, posteriormente, lograba la unanimidad del Pleno a su moción pidiendo un plan de restauración integral para las marismas de Maqua. Aunque Agustín Sánchez logró el apoyo de todos los grupos políticos, no le faltaron reproches, como el concejal Alfonso Araujo, de los no adscritos, que, además de las «ocho faltas de ortografía en diecinueve líneas de texto», le reprochó que no hubiese negociado con el resto de grupos ni aclarase a qué se refiere con la idea de restauración integral.

Sánchez defendió la necesidad de restaurar las marismas por la importancia del patrimonio natural de Zeluán como espacio ornitológico, mientras que Xune Elipe, de Somos Avilés, recordaba que se trataba del único vestigio que quedaba de las marismas avilesinas.

Huerga recordó que, en su momento, la ampliación de los muelles de Valliniello, habían generado protestas por la supresión de parte de los restos de las marismas. «Es una contradicción pedir suelo industrial en un punto y, más tarde, reivindicar la recuperación de las marismas», apuntó el portavoz socialista.

El edil señaló que el Ministerio de Medio Ambiente va a estudiar la posibilidad que ya se había trasladado desde la ciudad, pero que se trataba «de una actuación de una gran complejidad»