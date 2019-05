El Pleno de este jueves será el último para al menos diez concejales Y. L. AVILÉS. Lunes, 13 mayo 2019, 02:21

La comisión de Promoción Económica, Hacienda y Recursos Humanos convocada para hoy lunes será la única que se celebre antes del Pleno, el último de este mandato. El orden del día solo incluye dar cuenta sobre la información económico financiera del Ayuntamiento del mes pasado, por lo que será de puro trámite. Lo que sí será es un Pleno con al menos diez despedidas, en las filas del equipo de gobierno socialista no repetirán seguro la concejala de Festejos, Ana Hevia; el de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Balbuena; y el portavoz, Luis Huerga, que tras diecinueve años en la política local da el salto a la regional. En la bancada del PP también habrá despedidas, ya que no repite ninguno de los tres concejales que quedaron después de que se dividiera el grupo. Tampoco lo hacen dos de Izquierda Unida, solo lo hace su portavoz. En las filas de Somos, el que no se presenta es su portavoz, David Salcines, y tampoco lo hace Yolanda Suárez.