Un Pleno municipal de trámite y con, al menos, once despedidas

El último Pleno municipal de la legislatura que se celebra hoy será de mero trámite. El orden del día solo incluye dar cuenta sobre la información económico financiera del Ayuntamiento en abril y sobre los informes de estabilidad, la regla de gasto y la deuda viva del primer trimestre del año. Lo que sí será es un Pleno con, al menos, once despedidas. En las filas del equipo de gobierno socialista no repetirán la concejala de Festejos, Ana Hevia; el de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Balbuena, y el portavoz, Luis Huerga, que tras diecinueve años en la política local da el salto a la regional.

En la bancada del PP también habrá despedidas, ya que no repite ninguno de los tres concejales que quedaron después de que se dividiera el grupo. Ni el que fuera cabeza de lista, Carlos Rodríguez de la Torre, ni Ana Bretón, ni Reyes Hurlé, que acompaña a Teresa Mallada en la candidatura a la Junta General del Principado de Asturias. Tampoco lo hacen dos de Izquierda Unida, Carmen Conde y Rodrigo Muñiz, el concejal que sustituyó a Alejandro Cueli en junio de 2017. Llarina González, la portavoz, es la segunda en la candidatura local de Cambia Avilés. En Somos, no se presentan ni su portavoz, David Salcines, ni Yolanda Suárez, ni Eva Fernández. Y de Ciudadanos no repite Juan Cuesta, desaparecido prácticamente toda la legislatura tras el incidente con su compañera de partida, Carmen Pérez Soberón, que será cabeza de lista por el partido naranja. Cuesta no renunció a su acta de concejal.