El Pleno da el visto bueno a la recuperación municipal de los derechos sobre la parcela de la Fundación Metal Sesión plenaria de hoy en el Ayuntamiento de Avilés. / MARIETA El gobierno local defiende que el procedimiento administrativo da seguridad a la actividad de investigación en la Manzana del Acero ALBERTO SANTOS AVILÉS Jueves, 21 marzo 2019, 12:17

El Pleno municipal ha dado su visto bueno por catorce votos a favor (PSOE más los concejales no adscritos e Izquierda Unida) a la propuesta de resolución del derecho de superficie a la Fundación para la formación, cualificación y el empleo en el sector del metal en Asturias (Fundación Metal) por la que se le permitía la construcción de su sede en terrenos propiedad municipal en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

La crisis de la Fundación Metal provocó que ese edificio fuese alquilado a ArcelorMittal para su uso dentro de la Manzana del Acero y como centro tecnológico. No es la actividad para la que se cedió el suelo, pero el interés que tiene para la ciudad provoca que el gobierno inicie la modificación de la situación administrativa de esos terrenos para conceder la máxima seguridad jurídica a un proyecto fundamental para el mantenimiento de la actividad industrial en Asturias y su desarrollo.

Ante la dudas expresadas fundamentalmente por el concejal de Ganemos sobre el riesgo que la operación puede suponer para la actividad de investigación de ArcelorMittal en el edificio, el concejal de Promoción Económica Manuel Campa ha defendido que «el momento de hacerlo es ahora, no genera inseguridad para la Manzana del Acero, es un elemento fundamental para que tengan seguridad completa el centro de arcelor. La resolución es lo que corresponde y no hay más problema que empezar el estudio de la liquidación. Tenemos el terreno y hay que valorar las construcciones e inversiones que se han realizado». Según el edil, «hay interés de disponer de espacios en la Manzana del Acero y participar en los centros de investigación. Sacaremos una concesión posterior con las condiciones legales que cumplan las entidades y no como hasta ahora, que no se daba cumpliemiento a las funciones para las que se había concecido el derecho de uso a la Fundación Metal».

La sesión plenaria también ha dado cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2018. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López, ha explicado los datos positivos del año pasado, con un nivel de ejecución próximo al 90% en algunas áreas, la reducción de deuda y un remamente de tesorería de 5,7 millones de euros, y ha incidido en las razones por las que se ha superado la regla de gasto, lo que obliga a aprobar en el pleno de abril un plan económico en el que el gobierno local plantea un complemento de dos millones de euros que mejorará las posibilidades de financiación de inversiones que se ejecutarán a partir de 2020. La edil recordó la prioridad socialista para abordar los gastos de personal y las necesidades ciudadanas en matería de servicios sociales, además de censurar la 'ley Montoro', el retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado el año pasado y la apuesta de Avilés por acometer en tiempo récord las inversiones sostenibles, que no computan en la norma de la regla de gasto, lo que ha provocado la superación.

El concejal no adscrito Alfonso Araujo censuró que «si fuera situación de grandes inversiones, de solucionar grandes problemas de la ciudad, podíamos decir que mereció la pena, pero la ciudad está básicamente igual no hay nada especialmente significativo«.

Plan de emergencias

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado por unanimidad el Plan de Emergencias Municipal, con el apunte tanto de IU como de Somos de su deseo de haber recibido más información al respecto de un documento en el que se evalúan todos los posibles riesgos de emergencia en la ciudad, así como los recursos disponibles y los protocolos de actuación.

Además, los grupos municipales dieron su visto bueno por unanimidad a la propuesta de denominación de la rotonda nueva de la avenida de Santa Apolonia como 'Día 8 de Marzo', así como al convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes en el ejercicio de 2019.

La anécdota de la jornada llegó en el punto del recnocimiento extrajudicial de créditos para el pago de los servicios prestados de búsqueda, recogida y albergue de animales abandonados entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2018. El concejal Miguel Ángel Balbuena defendí la necesidad de «ponernos al día» en la prestación del servicio y se comprometió ante la inquietud del edil de Ganemos, Agustín Sánchez, a emitir un informe sobre las causas de la muerte de los animales que son objeto del servicio.

En la sesión plenaria de esta mañana destaca también la presencia de representantes de los sindicatos municipales, ataviados con un impermeable transparente, con el que quieren lanzar un mensaje para «pedir mayor transparencia en la gestión del gobierno municipal, que dejemos de ser invisibles cuando acudimos a las mesas de negociación y para alcanzar un acuerdo de gestión del empleo y la plantilla municipal a largo plazo», entre otros aspectos.