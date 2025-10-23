«La población gitana sufre una discriminación estructural»

La secretaria de Estado de Economía Social junto a directivos de Secretariado Gitano y alumnos y trabajadores de Vedelar, ayer en el PEPA.

Santy Menor Avilés Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La empresa avilesina de inserción en jardinería Vedelar recibió ayer en sus instalaciones del PEPA una visita muy especial. Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social, acompañada por Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, pudo comprobar de primera mano el trabajo que se viene realizando desde 2006 en la ciudad, con un porcentaje de inserción en el mercado laboral del 70% a través de los proyectos 'Juntos por la inserción' y 'Horizonte inserción'.

Merino explicó su visita a estas instalaciones «porque nos interesaba muchísimo seguir conociendo a las empresas de inserción con las que contamos». Sobre ellas dijo que tienen varias funciones, por un lado, el carácter integrador de «las personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad social». Y también tienen como objetivo «facilitar el tránsito al empleo ordinario», señaló. En este sentido, resaltó que, «más si cabe en el caso de la población gitana, que sufre una discriminación estructural, por lo que la empresa de inserción es un mecanismo muy importante para poner el foco en estas personas que presentan un potencial absolutamente fundamental», aseguró la secretaria de Estado de Economía Social.

Merino sostiene que «este tipo de proyectos están enormemente vinculados a la sostenibilidad, tanto al arraigo territorial como a la sostenibilidad económica social y medioambiental». «Son tres elementos fundamentales que en Vedelar van de la mano», afirmó tras visitar las instalaciones.

«El 70% de los usuarios acceden al mercado laboral», dice Sara Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano

Explicó, también, el trabajo que se hace desde el Gobierno central y dijo que para fomentar todo ello, desde el Ministerio de Trabajo y Economía «hemos creado un plan de impulso que conocemos como el PERTE, y estamos financiando determinados proyectos, entre ellos 'Juntos por la inserción' y 'Horizonte inserción', que demuestran que los recursos y las políticas públicas tienen que mejorar la vida de las personas», apuntó.

Proyecto de ley

Y también quiso hacer mención a «nuestro proyecto de ley integral de impulso de la economía social que modifica tres leyes. Entre ellas, la ley de empresas de inserción». Recordó que «lo tenemos en tramitación parlamentaria y dentro de las enmiendas que queremos incorporar hay una que hace mención especial a la población gitana. Fue una enmienda instada por Secretariado Gitano y que hemos recogido porque dentro de los colectivos de las personas que precisan de inserción e inclusión laboral están las mujeres y hombres gitanos. Estamos estableciendo medidas que faciliten esta transición al empleo ordinario». Además, añadió en su explicación sobre el trabajo que está haciendo el Ministerio que «otro de nuestros objetivos es evitar el intrusismo. Garantizar que las empresas de inserción cumplen con su misión».

Por su parte, Sara Giménez recordó que «empezamos a trabajar con Vedelar en 2006 gracias al Ayuntamiento de Avilés. La idea es introducir a los usuarios en la práctica de la jardinería para que después puedan tener acceso al mercado de trabajo, pues los gitanos triplicamos las tasas de desempleo en nuestro país». Para mejorar estas cifras, «desde el año 2000 lideramos un programa transformador a nivel social y los datos dicen que el 70% de las personas que acceden a estos servicios logran entrar en el mercado laboral. Por Vedelar han pasado sesenta personas desde el año 2009».