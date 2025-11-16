Alberto Tirador está al frente del Ayuntamiento de Illas desde hace cinco mandatos, lo que lo convierte en uno de los alcaldes más veteranos de ... Asturias. La experiencia le hace conocedor de los problemas de su concejo, pero también de sus ventajas y oportunidades. El Principado les acaba de conceder una subvención para renovar el plan de ordenación y el catálogo urbanístico, un proyecto que abre la puerta a expandir algunos núcleos rurales, algo necesario ante la llegada de nuevos vecinos en los últimos años.

–El Principado acaba de anunciar que les concede una subvención de 118.500 euros para actualizar su plan de ordenación. ¿Qué supone para un Ayuntamiento como el de Illas esta ayuda y qué gastos requiere realmente un proyecto como este?

–Es una gran noticia porque el plan que tenemos en vigor es de 2008, pero se empezó a trabajar en él en el año 2008, así que ya hacía falta renovarlo. En cuanto a su elaboración, la verdad es que creo que son cosas que tendrían que ser más sencillas y uno de los principales problemas, en concreto en Asturias, es que si tuviésemos un marco autonómico en el cuál ir encajando los planes todo sería mucho más sencillo. Piensa que es un trabajo que lleva de dos a tres años, donde hay un equipo redactor que está formado por varias disciplinas. Son trabajos muy laboriosos, muy largos y muy tediosos. También es verdad que en nuestro caso creo que va a ser relativamente sencillo porque ya tenemos un modelo que funciona y no necesitamos hacer grandes cambios o modificaciones.

–¿Cuáles son entonces las principales necesidades que tiene que cubrir el nuevo plan?

–Básicamente se trata de incorporar al plan que tenemos ahora aquellas cuestiones más necesarias, bien por ciertas contradicciones o por la modificación de otras leyes de rango superior a las que nos tenemos que adaptar. Se trata de dar respuesta a las necesidades del concejo y de la zona rural. Tenemos muchos núcleos rurales que ya necesitan ampliarse, hay sitios en lo que cada vez hay más construcciones y viviendas unifamiliares y en esos núcleos es en los que vamos a incidir. También hemos detectado cuestiones que se podrán mejorar, por ejemplo, para ser más flexibles con esas pequeñas actividades vinculadas al medio rural, sobre todo facilitar cuestiones técnicas y administrativas porque hay algunas limitaciones que ya no son razonables.

–Entiendo que el crecimiento de ciertos núcleos rurales va ligado a un aumento de población.

–Sí, es una realidad, son cifras pequeñas, pero estamos continuamente aumentando la población. Por eso decía que en Illas tenemos mucho ya hecho porque aquí es mucho más sencillo en ese sentido construir una vivienda familiar. En otros concejos apostaron en su día por modelos de otro tipo. Comprabas un terreno para hacerte una casa y te obligaban a construir cincuenta. Nosotros vimos en aquel momento que no es lo que queríamos para Illas y en esa línea seguiremos trabajando. Aumentaremos los núcleos en los que haya que dar esa respuesta, pero tampoco tenemos la idea de que haya un desarrollo bestial, si no en seguir la línea que teníamos hasta ahora.

–¿A qué perfiles responden estos nuevos vecinos?

–Básicamente son familias y muchas con niños, de ahí que el proyecto del nuevo colegio sea una de nuestras prioridades. Lo que sí hemos notado es que hace unos años la gente que venía a vivir a Illas era de la comarca, pero ahora la gente viene de fuera. Y cuando digo de fuera me refiero incluso a otros países porque hay vecinos nuevos de Suiza, Países Bajos, Estados Unidos o Alemania.

–¿Y cómo cree que acaban en Illas?

–Creo que básicamente buscan lugares tranquilos. Illas les ofrece muy buenas comunicaciones, es un territorio amable y al final es una zona rural, pero con muchas ventajas.

–Mencionaba el proyecto del nuevo colegio como prioridad.

–Sí, hay que pensar que tenemos en torno a 55 niños en el concejo para una población de 1.050 habitantes, que es un porcentaje alto. Ahora tratamos de ofrecer los mejores servicios, pero estamos utilizando espacios como la biblioteca o el telecentro para impartir clases porque no tenemos capacidad en las aulas. El proyecto está avanzado porque ya adquirimos el terreno, se lo cedimos al Principado y ahora esperamos que venga reflejado en el próximo presupuesto.

–Cambiando de tema, ¿qué avances ha habido en la renovación del saneamiento?

–Lo tenemos muy avanzado, diría que prácticamente el 95% o incluso más está terminado. Ya terminamos el tramo desde Argañosa y parte de La Peral que estaba pendiente. Tenemos pendiente una parte de Piniella, que es un proyecto del Principado, a partir de ahí no quedaría casi ningún núcleo sin servicio.

–También han mejorado varias carreteras en los últimos meses.

–Sí, básicamente la arteria principal es la carretera de Avilés a Grao, que ya se hizo, y ahora queda por terminar la obra en ejecución de La Peral a Avilés. Está adjudicada y en ejecución y esperamos que antes de que termine el año o a principios del próximo esté terminada.

–¿Cómo avanza el proyecto del nuevo coworking de Illas?

–Ya está casi terminado, las obras están a punto de finalizar y hay mucha gente interesada en su uso, sobre todo esa gente nueva que decía que ha llegado nueva al concejo. El telecentro ya se utilizaba mucho y esperamos que el coworking también.

–Estamos hablando de muchas inversiones, ¿cómo es su relación con el Principado?

–La relación es buena, pero principalmente de dependencia. Nosotros no tenemos capacidad de hacer prácticamente ninguna obra, sólo reparaciones pequeñas y poco más. A veces los municipios de Asturias sentimos envidia de lo que pasa en otros territorios en cuanto al reparto de recursos. Esperemos que ahora en este presupuesto regional tengan cobertura estas cuestiones.