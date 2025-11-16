El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alberto Tirador, alcalde de Illas, en La Callezuela. PABLO NOSTI

Alberto Tirador Alcalde de Illas

«La población en Illas crece y el nuevo colegio ya es algo muy necesario»

«El proyecto está avanzado, adquirimos el terreno, se lo cedimos al Principado y esperamos que venga reflejado en el próximo presupuesto»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Alberto Tirador está al frente del Ayuntamiento de Illas desde hace cinco mandatos, lo que lo convierte en uno de los alcaldes más veteranos de ... Asturias. La experiencia le hace conocedor de los problemas de su concejo, pero también de sus ventajas y oportunidades. El Principado les acaba de conceder una subvención para renovar el plan de ordenación y el catálogo urbanístico, un proyecto que abre la puerta a expandir algunos núcleos rurales, algo necesario ante la llegada de nuevos vecinos en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

