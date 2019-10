«La pobreza extrema y la hambruna desaparecerán en la próxima generación» El Padre Ángel, este verano, en la Feria de Muestras. / ARNALDO GARCÍA Padre Ángel | Fundador de Mensajeros de la Paz El sacerdote afirma que la globalización permite empatizar con el ciudadano del otro lado del planeta y que cada vez hay mejores políticos C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 25 octubre 2019, 01:06

El Padre Ángel, fundador de la oenegé Mensajeros de la Paz, será hoy uno de los ponentes de las Jornadas Solidarias organizadas por la Unidad Pastoral Villalegre-La Luz en el centro social de mayores de La Luz, a partir de las 17.30 horas.

-¿Cuáles son los retos de la solidaridad en el siglo XXI?

-La solidaridad es poder cumplir los Objetivos de desarrollo sostenible 2030-2040 de la ONU, ya que no cumplimos los anteriores. Un mundo mejor siempre es posible. La solidaridad la tenemos a flor de piel y no solo es patrimonio de los creyentes y de los blancos, lo es de todos. Lo vemos de una manera especial cuando hay una tragedia. El que ayer mismo (por el miércoles) nos hayamos enterado de ese camión con cerca de cuarenta cadáveres nos deja mal sabor de boca.

-El primero de esos diecisiete objetivos es el fin de la pobreza. ¿Se conseguirá algún día?

-Queda mucho, pero ha disminuido. En la actualidad mueren 15.000 días personas al día de hambre, pero pobreza extrema, la hambruna, desaparecerá en la próxima generación.

-Será difícil si los estados no se implican por más solidarios que sean los ciudadanos.

-Siendo verdad que todavía muchos no cumplen, los políticos de hoy son mejores que los de hace cuatro años o cinco años. Fíjese que ya no digo que los hace treinta años. Hoy hay más honradez, valentía y honestidad. Y debemos desear mejores políticos todavía y exigirles compromiso.

-¿No cree que la sociedad está inmunizada hacia algunas tragedias o catástrofes?

-No, no estoy de acuerdo con los agoreros. Hay que ver el vaso medio lleno y no por buenismo, sino porque así lo atestiguan los datos que tenemos. Hoy el mundo es más seguro, hay menos guerras, hay enfermedades erradicadas, el analfabetismo casi ha desaparecido, también la esclavitud, aunque ahora se da otra más fina. Pero, en general, cada día el mundo es mejor

-Pero funcionamos, sobre todo, por empatía.

-Sin duda. Pero hoy, gracias a la globalización y a los medios de comunicación, esa empatía ya no es solo con el vecino de escalera, sino también con quienes viven a miles de kilómetros. ¿A quién no le ha dolido ver al pequeño Aylan?

-Lo cual podría hacernos pensar que sin testimonio gráfico cuesta empatizar, ¿no?

-Eso pasaba antes y sigue ocurriendo ahora. Las cosas hay que verlas y palparlas. Ahora tenemos más posibilidad de ver y enterarnos de lo que sucede gracias a este mundo mejor en el que vivimos.

-¿Qué opina de la respuesta de los países?

-Los estados también son más solidarios tanto cuando se declara un incendio en otra comunidad como cuando tiene lugar una desgracia internacional. Compartimos las penas y alegrías del resto de países.