«Todos podemos hacer autoterapia sin necesidad de ir a un psicólogo»

Rafael Santandreu | Psicólogo y escritor Presenta su último libro, 'Nada es tan terrible', a las 19.30 horas de hoy, en el Aula de Cultura de LA VOZ en el Centro de Servicios Universitarios

El psicólogo Rafael Santandreu (Barcelona, 1969) trae hoy al Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS su último libro 'Nada es tan terrible: filosofía de los más fuertes y de los más felices', un manual de autoayuda con el que pretende hacer comprender que «nuestro mundo emocional depende de lo que nosotros nos decimos, de nuestros propios pensamientos». El singular terapeuta es autor de otros títulos superventas como 'El arte de no amargarse la vida', 'Las gafas de la felicidad' o 'Ser feliz en Alaska'. La cita es esta tarde, a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios (La Ferrería, 7). Entrada libre.

-¿Qué se van a encontrar los lectores en 'Nada es tan terrible'?

-El libro es un manual para realizar una completa autoterapia, por tu cuenta, sin tener que ir al psicólogo, se puede hacer perfectamente.

-¿Eso es posible?

-Sí, es posible, necesitas herramientas para hacerlo, pero está comprobado científicamente. Existen más de 2.000 estudios que certifican la eficacia de la psicología cognitiva, que es la que yo practico.

-¿Cuáles son las claves?

-Primero la persona debe detectar cuál es el diálogo interno que le está perjudicando. Lo siguiente es cambiarlo por un diálogo interno de persona fuerte como, por el ejemplo, el de Stephen Hawking, del que yo hablo en mis libros, un científico en silla de ruedas que, pese a estar más de cuarenta años sin poder moverse, era un tipo feliz. Se trata de adquirir esa filosofía de vida.

-Y ¿cómo podemos detectar ese diálogo interno negativo?

-Por ejemplo, si te deja tu pareja y tú te deprimes, no es porque te ha dejado, sino porque te dices a ti mismo cosas como que estás solo, que nunca más podrás ser feliz y por eso no encontrarás a otra. Ese es tu diálogo interno y lo que te afecta, no lo que te sucede.

-Entonces, la clave está en cómo se afrontan las situaciones ¿no?

-Así es, la psicología cognitiva se basa en algo que dijo el filósofo Epicteto en el siglo I: «no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede».

-Pero cambiar no parece sencillo...

-Pues se necesita mucha apertura mental para ver las cosas desde otro ángulo. Eso es fundamental, porque lo que más te afecta es que uno cree que las cosas son de determinada manera y tienen determinado valor. Para superar esto necesitas insistir y convencerte con una batería de argumentos y a veces se tarda meses en conseguirlo, aunque también podrías hacerlo en un segundo, es cuestión de apertura mental.

-¿Cómo lo aplicaría al caso que nos ponía antes?

-Pues en el caso de este abandono, diría que no necesitas una pareja para estar muy bien.

-Muchas personas están convencidas de no poder cambiar, ¿cualquiera puede hacerlo?

-Sí, yo tengo pacientes de casi 80 años de edad que quieren hacer este trabajo y lo hacen con éxito, así que cualquiera puede hacerlo. Y para la gente que crea que es muy difícil conseguirlo, recordar que mucha gente lo hace de manera espontánea cuando sufren un accidente o tienen una enfermedad muy grave dicen «yo a partir de esto cambié el chip, no me preocupo tanto aprovecho las cosas importantes en la vida».

-Usted habla de la 'necesititis'.

-Es lo que yo pienso que es el precursor de la depresión y de la ansiedad. Es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien, con una autoexigencia exagerada y cuando algo falla da lugar a mucho estrés y depresión.

-¿Buscamos la felicidad en los lugares adecuados?

-No, de hecho la encuesta anual de la Unesco coloca a los países nórdicos como los más felices, cuando tienen el índice más alto de suicidios, porque se basa en bienestar económico, pero eso no es igual a felicidad. Felicidad son las relaciones humanas, una buena filosofía de vida, unos valores adecuados...