Podemos Avilés condiciona su apoyo a las cuentas al desarrollo urbanístico de los barrios

Partido Socialista e Izquierda Unida presentaron anteayer unos presupuestos para Avilés que se pretende llevar para su aprobación al pleno de diciembre. Para sacarlos ... adelante, sin embargo, necesitarán contar con más apoyos de los once que suman los ediles de las dos formaciones que componen el gobierno, y las miradas están puestas den Podemos, socios hasta el pasado febrero. Ya la semana pasada hubo contactos entre ambas formaciones, pero las exigencias de los morados, de momento, no han sido satisfechas.

«Nuestro voto se definirá en función de si se recogen las propuestas que presentamos a la concejal de Hacienda», señala el portavoz de la formación, David García. Las principales está relacionadas con el desarrollo de vivienda. Señalan como «imprescindible» la planificación urbanística de tres zonas: el Alto del Vidriero, Vilallegre y La Luz. Ninguna de ellas está en la mira del gobierno, que prioriza los solares, como el del antiguo San Fernando, donde se podría construir de manera más rápida.

Exigen también la construcción de vivienda pública y la ampliación de la declaración de zonas tensionadas a los barrios del sur y a Versalles, cuando la solicitud realizada a la Consejería de Ordenación del Territorio es para los barrios del centro y La Magdalena.

La otra cuestión candente tiene que ver con uno de los asuntos que se están negociando ahora mismo, como es la ampliación de la empresa Servicios Auxiliares. Lo que pide la formación morada es que se recupere a los conserjes externalizados, ya que muchos de ellos no pertenecen a la empresa, sino a una contrata, así como la recuperación de los planes de empleo.

Asociaciones

Además, «atendiendo a las recientes reclamaciones de las diferentes asociaciones de festejos consideramos indispensable la creación de una unidad administrativa que les facilite los trámites burocráticos». Hacen hincapié en que son estás asociaciones «las que están dotando de vida y actividad los barrios de nuestra ciudad, merecen al menos que les facilitemos el trabajo». Plantean también inversiones en las instalaciones deportivas y una actuación integral en el polideportivo de La Luz.

De momento, los morados están a la espera de que Hacienda les de respuesta a las peticiones realizadas para dar su voto afirmativo o, al menos, una abstención que facilite la aprobación de las cuentas y evite tener que volver a acudir a una cuestión de confianza.