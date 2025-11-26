Podemos Avilés condiciona su apoyo a las cuentas al desarrollo urbanístico de los barrios
La formación exige la ampliación de las zonas tensionadas a los barrios del sur de Avilés y Versalles y remunicipalizar a los conserjes externalizados
Avilés
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:16
Partido Socialista e Izquierda Unida presentaron anteayer unos presupuestos para Avilés que se pretende llevar para su aprobación al pleno de diciembre. Para sacarlos ... adelante, sin embargo, necesitarán contar con más apoyos de los once que suman los ediles de las dos formaciones que componen el gobierno, y las miradas están puestas den Podemos, socios hasta el pasado febrero. Ya la semana pasada hubo contactos entre ambas formaciones, pero las exigencias de los morados, de momento, no han sido satisfechas.
«Nuestro voto se definirá en función de si se recogen las propuestas que presentamos a la concejal de Hacienda», señala el portavoz de la formación, David García. Las principales está relacionadas con el desarrollo de vivienda. Señalan como «imprescindible» la planificación urbanística de tres zonas: el Alto del Vidriero, Vilallegre y La Luz. Ninguna de ellas está en la mira del gobierno, que prioriza los solares, como el del antiguo San Fernando, donde se podría construir de manera más rápida.
Exigen también la construcción de vivienda pública y la ampliación de la declaración de zonas tensionadas a los barrios del sur y a Versalles, cuando la solicitud realizada a la Consejería de Ordenación del Territorio es para los barrios del centro y La Magdalena.
La otra cuestión candente tiene que ver con uno de los asuntos que se están negociando ahora mismo, como es la ampliación de la empresa Servicios Auxiliares. Lo que pide la formación morada es que se recupere a los conserjes externalizados, ya que muchos de ellos no pertenecen a la empresa, sino a una contrata, así como la recuperación de los planes de empleo.
Asociaciones
Además, «atendiendo a las recientes reclamaciones de las diferentes asociaciones de festejos consideramos indispensable la creación de una unidad administrativa que les facilite los trámites burocráticos». Hacen hincapié en que son estás asociaciones «las que están dotando de vida y actividad los barrios de nuestra ciudad, merecen al menos que les facilitemos el trabajo». Plantean también inversiones en las instalaciones deportivas y una actuación integral en el polideportivo de La Luz.
De momento, los morados están a la espera de que Hacienda les de respuesta a las peticiones realizadas para dar su voto afirmativo o, al menos, una abstención que facilite la aprobación de las cuentas y evite tener que volver a acudir a una cuestión de confianza.
Los morados enmiendan la remunicipalización del servicio de cementerios
El grupo municipal de Podemos Avilés había advertido que no está de acuerdo con que el servicio de cementerios se remunicipalice y pase a gestionarse a través de la Empresa de Servicios Auxiliares y finalmente su portavoz ha presentado una enmienda a esta propuesta del equipo de gobierno avilesino, lo que plantea más dudas sobre el apoyo de la formación morada en el Pleno que se celebrará mañana viernes.
Cabe señalar que desde Podemos tan solo enmiendan este punto, pero no se oponen al resto de la propuesta del gobierno, por lo cabría una solución de última hora si la coalición de PSOE e IU aceptan no incluir el servicio de cementerios y las labores específicas de mantenimiento y conservación en este proceso de remunicipaliczación.
Fuentes internas confirman que la negociación podría estar avanzada, toda vez que lo que se vota mañana en el Pleno no es definitivo y a largo plazo el gobierno podría volver a intentar que el servicio de cementerios sea gestionado por la Empresa de Servicios Auxiliares, además del servicio de conserjes del que ya se ocupa la empresa, y a los de limpieza de centros deportivos y culturales y de información turística que se recuperarían ahora.
