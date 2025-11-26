El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Podemos Avilés, David García, vota junto a las concejalas Raquel Ruiz (PSOE) y Ana Solís (IU). LVA

Podemos Avilés condiciona su apoyo a las cuentas al desarrollo urbanístico de los barrios

La formación exige la ampliación de las zonas tensionadas a los barrios del sur de Avilés y Versalles y remunicipalizar a los conserjes externalizados

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Partido Socialista e Izquierda Unida presentaron anteayer unos presupuestos para Avilés que se pretende llevar para su aprobación al pleno de diciembre. Para sacarlos ... adelante, sin embargo, necesitarán contar con más apoyos de los once que suman los ediles de las dos formaciones que componen el gobierno, y las miradas están puestas den Podemos, socios hasta el pasado febrero. Ya la semana pasada hubo contactos entre ambas formaciones, pero las exigencias de los morados, de momento, no han sido satisfechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  10. 10 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos Avilés condiciona su apoyo a las cuentas al desarrollo urbanístico de los barrios

Podemos Avilés condiciona su apoyo a las cuentas al desarrollo urbanístico de los barrios