Podemos Avilés consigue ampliar a 2 horas el plazo para anular las multas de la ORA

El próximo viernes se celebrará el Pleno extraordinario en el que el gobierno de Avilés espera aprobar las ordenanzas fiscales que regulen las tasas ... y precios públicos y ayer se celebraron las comisiones informativas en las que los grupos de la oposición marcaron el sentido de su voto.

Con la negativa asegurada por parte del Partido Popular y Vox, el gobierno de coalición (PSOE e Izquierda Unida) confían en el apoyo de los dos concejales de Podemos, afines ideológicamente aunque fuesen expulsados del gobierno local por desencuentros a principios de este año.

En principio el sentido del voto de Podemos en las comisiones informativas fue de abstención para todos los puntos, lo que no significa que en el Pleno del viernes no vayan a votar favorablemente a alguna de las modificaciones de ordenanzas. Incluso repetir una abstención en sesión plenaria daría luz verde al proyecto que quiere aprobar el gobierno local.

Por lo pronto, ayer en las comisiones se formalizó uno de los principales acuerdos que el gobierno ha sido capaz de alcanzar con los concejales de Podemos y que tiene que ver con la ampliación hasta las dos horas del plazo que los usuarios del servicio de la ORA tendrán para anular las multas. Podemos puso esta propuesta encima de la mesa como una fórmula para tratar de compensar el incremento de las tarifas propuesto por propio gobierno municipal.

Cabe recordar que el precio del minuto durante la primera hora se mantiene sin variación, pero a partir de este tiempo de estacionamiento el precio del minuto sube en 1 céntimo, con lo que una hora de estacionamiento costará 60 céntimos más que hasta la fecha. La tarifa de anulación de denuncia también se incrementa y pasará de 3,35 a 6 euros.

También habrá modificaciones en las tarifas que se aplican en los aparcamientos de la plaza de España y La Exposición como estaba previsto en el proyecto de ordenanzas presentado por el gobierno. Se actualizarán el precio por minuto, el precio máximo diario y el precio de horario nocturno un 2,5%, en consonancia con las previsiones de IPC para 2025.

Parece lógico que los concejales de Podemos voten a favor de la modificación de esta ordenanza en el Pleno del viernes. También sería razonable que apoyasen al gobierno en la aprobación de las nuevas ordenanzas que regulan las tarifas y bonificaciones en las instalaciones deportivas municipales, también acordadas con la formación morada.

La duda será el sentido del voto de Podemos en el resto de modificaciones, sobre todo la que plantea la subida de la tarifa del agua acorde al incremento del IPC y en la que el gobierno no aceptó ajustar las bonificaciones que en este caso proponían los concejales morados.