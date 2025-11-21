Podemos de Avilés denuncia una «privatización encubierta» del servicio de cementerios

En pleno proceso para ampliar el papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados, Podemos ... Avilés denuncia la inclusión de los cementerios en la empresa municipal, que se sumaría así al servicio de conserjes del que ya se ocupa la empresa, y a los de limpieza de centros deportivos y culturales y de información turística que se recuperarían ahora. Es la propuesta que ha entrado en la comisión de estudio y que se prevé llevar a pleno la próxima semana y que no ha sido del agrado de la formación morada, que denuncia «una privatización encubierta del servicio».

Explican que los cementerios han sido atendidos hasta ahora por personal funcionario del Ayuntamiento de Avilés, «lo cual aseguraba un control directo y una gestión pública que respondía a los intereses de la ciudadanía». Ahora, la decisión parece ser la de que este servicio sea uno de los que se preste a través de la empresa municipal, un cambio que «no solo debilita el modelo de gestión pública, sino que también perjudica la estabilidad laboral y el trato justo a los empleados municipales en el único servicio que es cien por cien público en este Ayuntamiento».

Podemos ha mostrado su disconformidad con esta propuesta por considerar que «no se trata de un proceso de remunicipalización, sino todo lo contrario, una externalización que, aunque encubierta, constituye un proceso de privatización».

Los morados defienden que el servicio de cementerios siga siendo prestado por personal funcionario dependiente directamente del Ayuntamiento porque «el cambio no solo debilita el modelo de gestión pública, sino que también perjudica la estabilidad laboral y el trato justo a los empleados municipales».

«No entendemos a qué viene esta obsesión cuando no es una demanda ni de los trabajadores ni de los sindicatos, así que tienen que obedecer a otros intereses que quizás solo conozca el PSOE», señala el edil, que adelanta su voto negativo a una propuesta que fue una de las principales demandas de Cambia Avilés en el acuerdo de gobierno pero que podría no contar con los votos suficientes para salir adelante.