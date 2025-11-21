El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cementerio de La Carriona (Avilés) Pablo Nosti

Podemos de Avilés denuncia una «privatización encubierta» del servicio de cementerios

Las tareas de estos trabajadores municipales han sido incluidas en la comisión de estudio de la Empresa Servicios Auxiliares

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En pleno proceso para ampliar el papel de la Empresa de Servicios Auxiliares para remunicipalizar algunos de los servicios que habían sido externalizados, Podemos ... Avilés denuncia la inclusión de los cementerios en la empresa municipal, que se sumaría así al servicio de conserjes del que ya se ocupa la empresa, y a los de limpieza de centros deportivos y culturales y de información turística que se recuperarían ahora. Es la propuesta que ha entrado en la comisión de estudio y que se prevé llevar a pleno la próxima semana y que no ha sido del agrado de la formación morada, que denuncia «una privatización encubierta del servicio».

