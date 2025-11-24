Podemos de Avilés propone recuperar el plan urbanístico de La Llamosa en los presupuestos de 2026

Las negociaciones para definir los presupuestos municipales de Avilés para el año 2026 ya están en marcha y el gobierno avilesino ha empezado ... por Podemos la ronda de contactos para tratar de lograr los votos suficientes que permitan aprobar las cuentas que regirán las políticas municipales el próximo ejercicio.

La concejala de Hacienda ya compartió la semana pasada con la formación morada las líneas maestras del borrador elaborado por el gobierno de coalición y ahora Podemos les ha devuelto una serie de propuestas para su inclusión en las cuentas municipales del próximo año.

LAS PROPUESTAS Urbanismo Desarrollo de La Llamosa y el Alto del Vidriero, y la pasarela que conecta el Niemeyer y la Esapa.

Laboral Que la empresa municipal de servicios auxiliares asuma a los conserjes actualmente subcontratados.

Barrios Crear una unidad administrativa municipal para facilitar los trámites para organizar fiestas.

Ahora bien, desde Podemos no están del todo contentos respecto a los tiempos que maneja el gobierno municipal, al que acusan de tener «poca voluntad negociadora» y en este sentido advierten que «es una negociación que llega tarde». Pese a que las conversaciones no empiezan con bien pie, desde Podemos Avilés han elaborado un conjunto de propuestas centradas «en la mejora de los servicios públicos, el impulso de la cohesión urbana, la ampliación de la vivienda pública y el refuerzo del deporte y las zonas verdes del concejo».

En materia de urbanismo también proponen que se urbanice el Alto del Vidriero para conectar La Luz y El Pozón

Entre todas sus propuestas destaca una en materia urbanística y es que la formación morada ha decidido rescatar del olvido un proyecto que lleva paralizado más de dos décadas y que no forma parte de la conversación política desde hace casi diez años. Se trata del impulso urbanístico de La Llamosa, una zona situada entre el Alto del Vidriero y Los Canapés con más de 300.000 metros cuadrados disponibles.

La propuesta presentado ahora por Podemos no entra en detalles, pero los morados anticipan que el objetivo de desarrollar esta zona incluye «el compromiso de avanzar en la creación de un centro deportivo y cultural de referencia que contribuya a la cohesión social y territorial de los barrios».

Hay que hacer mucha memoria porque los primeros pasos para desarrollar La Llamosa se dieron en 2005, pero el proyecto que se puso entonces sobre la mesa era mucho más ambicioso y contemplaba la construcción de 1.450 viviendas, un gran parque metropolitano, 30.000 metros cuadrados dedicados a espacios verdes y 20.000 metros de equipamientos y otros tantos a viarios internos.

Urbanizar el Alto del Vidriero

En materia de urbanismo la formación morada recupera también otro proyecto que en este caso sí ha estado en el debate político y público en los últimos tiempos como es la ejecución de los viales proyectados en el área de planeamiento específico que afecta al Alto del Vidriero, «con especial urgencia en la prolongación de la calle Santa Cecilia», señalan desde Podemos en su propuesta. En este caso se refieren concretamente a la conexión de los barrios de La Luz y El Pozón a través de unos solares que hoy están sin uso entre el centro de salud y la calle Santa Cecilia, proyecto reivindicado recientemente por los vecinos de la zona.

Entre las propuestas presentadas por Podemos al gobierno municipal y que esperan que se incluyan en el borrador si quieren contar con su apoyo a las cuentas, está la reivindicada construcción de una pasarela peatonal directa que conecte el PEPA con el entorno del Centro Niemeyer, «facilitando un acceso cómodo desde la estación de tren y autobuses» hasta la nueva sede de la Escuela Superior de Arte del Principado.

Políticas de empleo

Podemos también da prioridad en sus propuestas a medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal. En este caso exigen al gobierno que la empresa municipal de servicios auxiliares asuma a los conserjes y ordenanzas actualmente subcontratados. Además, solicitan de nuevo la participación del Ayuntamiento de Avilés en las convocatorias de los planes de empleo del Sepepa dirigidos a desempleados de larga duración.

La formación morada también recupera una propuesta que, de hecho, Sara Retuerto planteó en su día cuando ocupaba la concejalía de Festejos, antes de que la formación morada saliese del gobierno de coalición. Se trata de la creación de lo que han denominado como «unidad administrativa municipal», un área específica para «facilitar trámites y reducir burocracia» a las asociaciones y entidades locales que organizan fiestas.

En materia de deportes proponen que se aumenten las subvenciones municipales a clubes deportivos y que se invierta en el eje de La Toba.