Podemos crítica la falta de asturiano en la promoción

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El estand de Avilés en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) recibió ayer las primera críticas, en concreto por Podemos. Así, su portavoz, David García, censuró la ausencia de la ‘llingua’ «en un evento que reúne a miles de visitantes de toda Asturias y que podría servir de escaparate para mostrar nuestra identidad cultural y lingüística». García considera «incomprensible que Avilés no tenga ni una sola palabra en asturiano en su estand institucional». Por eso, reclama al Ayuntamiento una «rectificación inmediata y que adopte medidas para garantizar la presencia del asturiano en la Feria de Muestras».

