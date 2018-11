«Podemos y debemos cuidar el patrimonio» Natalia Díaz Ordóñez ofreció su charla ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ. / PATRICIA BREGÓN La restauradora Natalia Díaz-Ordóñez insta a «involucrarse» en la preservación del arte «envidiable» que tiene Asturias C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 23 noviembre 2018, 03:10

Comenzó con la ironía de Forges y terminó con el 'Yes we can' de Obama en asturiano porque el patrimonio bien lo vale y es obligación de todos cuidarlo y preservarlo. «Puédese y débese», instó la restauradora de arte Natalia Díaz-Ordóñez en una entusiasta charla en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS acerca del valor del patrimonio, la necesidad de conocerlo, divulgar su importancia e involucrarse en su cuidado y mantenimiento. Unas ideas muy sencillas que completó con una breve explicación del proceso de restauración y con anécdotas de alguna de sus intervenciones convencida de que la divulgación cultural puede ser divertida.

Partiendo de la base de que el arte es consustancial al hombre en tanto que lo diferencia del resto de mamíferos, «es un regalo que debemos disfrutar y también una responsabilidad», por lo que pidió hacer partícipes a esos jóvenes que echa de menos en sus charlas. Preguntada por la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie, reconoció un turismo cultural «que es una gran suerte», pero que ella no identifica con un crucero de 10.000 personas en Venecia o con cientos de ellas haciéndose un 'selfie' con la Mona Lisa. «Ir a ver un museo no es ver imágenes una tras otra, es ver dos y haberlas entendido y disfrutado. O al revés, porque tal vez ese autor no te dice nada. Turismo cultural es tomarse un vino y poner en contraste ideas sobre dos iglesias que conocemos. Eso es fantástico. Eso es turismo cultural positivo», defendió. En este sentido, animó a los asturianos a no sentir complejos ante un patrimonio «envidiable» y de «relevancia enorme» y desconocido muchas veces en detrimento de museos de medio mundo. «Hay que quitarse la capa del complejo. Tenemos cosas fantásticas, a veces muy pequeñas, en capillas locales, pero igualmente fabulosas y es imperdonable que no lo conozcamos. A lo mejor necesitamos a alguien que nos lo enseñe o que las iglesias estén abiertas cuando lleguemos», defendió.

Reconoció como principales problemas de su profesión la falta de presupuesto, de conocimiento y de difusión porque, como todo el mundo sabe, «la cultura es siempre la pariente pobre de todas las consejerías». ¿Las consecuencias? 'Rañadoiros' o 'Ecce Homos' que ponen en el punto de mira a «gente voluntariosa, a pesar de que a veces la propia Administración no sabe lo que tiene». Como ejemplo, el maltrato a 'La Maternidad', de Botero, en Oviedo. «El Ayuntamiento le da una capa de cera cuando lo más destacado del artista es la pátina de su obra», indicó. O, también en Oviedo, el mosaico de Antonio Suárez en el Paseo de los Álamos, que en vez de restaurar han parcheado con cemento «seguramente para que la gente no se caiga y no denuncie».

«La titularidad no me importa. Si tengo acceso a visitarlo y verlo es mío también» «Hay que quitarse la capa del complejo. Tenemos cosas fantásticas»

Habló Díaz-Ordóñez de la desdicha del retablo de Alonso de Beyo en el monasterio de Cornellana, que fue desmontado para reparar la cubierta y así sigue, desmontado sobre el suelo. «Aunque estén consolidadas, las piezas van cogiendo sus torsiones y habrá que tallarlas cuando se monte. Además, yo sufro por si alguien pasa y tropieza», confesó.

La nota positiva y ejemplo a seguir llegó de la mano de la Asociación de Amigos de la Iglesia de Moru, en Ribadesella, que mañana sábado inaugurarán la restauración de una iglesia que era una ruina desde que fue incendiada en 1936 y que ha sido financiada por ellos. Descubrió en primicia al público del Aula de Cultura alguna de las pinturas descubiertas, pero no pudo desvelar más para no estropear la sorpresa. «Los restauradores escuchamos mucho eso de «si esto es de la Iglesia que lo arreglen los curas o si es una colección privada que lo haga el propietario. Yo creo que la cultura es de todos. Si tengo acceso a visitarlo y verlo es mío también. La titularidad no me importa», defendió.