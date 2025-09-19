Podemos exige una solución «inmediata» a los accesos a la Esapa en el PEPA

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El portavoz de Podemos Avilés, David García, que ayer asistió a la asamblea de estudiantes de la Esapa junto a otros miembros del partido, exigió una solución «inmediata» al problema que supone el traslado entre sedes impuesto y que «supone una pérdida de tiempo además de la peligrosidad que tiene el trayecto y que llevamos años denunciando», explica. La formación morada culpa de la situación a la «mala gestión del Gobierno autonómico y del de Avilés». El portavoz del partido considera que «si ya era urgente la construcción de unos accesos dignos para los estudiante de la rama de Restauración, ahora esa construcción debe ser inmediata».