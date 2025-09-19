El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Podemos exige una solución «inmediata» a los accesos a la Esapa en el PEPA

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El portavoz de Podemos Avilés, David García, que ayer asistió a la asamblea de estudiantes de la Esapa junto a otros miembros del partido, exigió una solución «inmediata» al problema que supone el traslado entre sedes impuesto y que «supone una pérdida de tiempo además de la peligrosidad que tiene el trayecto y que llevamos años denunciando», explica. La formación morada culpa de la situación a la «mala gestión del Gobierno autonómico y del de Avilés». El portavoz del partido considera que «si ya era urgente la construcción de unos accesos dignos para los estudiante de la rama de Restauración, ahora esa construcción debe ser inmediata».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos exige una solución «inmediata» a los accesos a la Esapa en el PEPA