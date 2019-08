«Podemos es una filfa, pedían salir de Europa y ahora mendigan ministerios» El economista Ramón Tamames. / P. B. Ramón Tamames Economista, expolítico y escritor «La salida está en volver a la Constitución, y Junqueras ya lo tiene que estar pensando. Nadie se cree que Cataluña pueda ser independiente» J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 23 agosto 2019, 01:30

Economista, expolítico y reconocido autor de numerosos ensayos, Ramón Tamames (Madrid, 1933) dirige el curso que La Granda dedica a Hernán Cortés. Su discurso denota que su pensamiento económico ha evolucionado hacia posiciones muy alejadas a las del Partido Comunista, en el que militó hasta 1981.

-¿Cómo valora la situación política actual?

-Como un laberinto de mediocridad. Yo no participo de la teoría de que los políticos de ahora son peores que los de la Transición, pero sí sostengo la tesis de que entonces hubo una especie de embalsamiento de inteligencias que derivó en grandes acuerdos. Hoy tenemos un nivel de vida, de renta, de escepticismo y de falta de visión histórica suficiente para que llevemos dos años inmersos en unas incertidumbres políticas que se podían haber resuelto a través del pacto.

-¿Añora el bipartidismo?

-En el fondo es bueno. La libertad de elección se condensa en dos posicionamientos que procuran autodefinirse y lanzar programas y proyectos, pero ahora tenemos una situación de delicuescente, con esos partidos de extrema izquierda que son una filfa. ¿Dónde están los que pedían marchar de la UE y no pagar la deuda pública, salvo la justa? ¿Y quién define cuál es justa? Son los mismos que ahora están mendigando unos ministerios y una vicepresidencia. Me refiero a Podemos.

-¿Habrá elecciones en noviembre?

-No lo sabe nadie ni Dios. Y recurro a esta expresión tan vulgar porque Dios respeta el libre albedrío que le dio al hombre y en el libre albedrío la indeterminación es absoluta.

-Su último libro se titula 'Buscando a Dios en el universo'. ¿Que ha encontrado?

-La intuición de que puede existir. ¿Quién puso en marcha el big bang? Hawking dice que una fluctuación cuántica, pero lo cuántico es muy difícil de comprender. Si se busca en la creación del universo, se ve que hay momentos en los que la intervención de un ser superior parece verosímil.

-Marx decía que la religión es el opio del pueblo.

-Y Lenin que los comunistas son los cristianos primitivos, pero con ametralladoras.

-Hay voces que abogan por reformar la Constitución.

-Yo no lo creo necesario. Lo que hay que resolver son cuestiones como la hiperrepresentación de los nacionalistas. Para eso no hay que tocar la Constitución, basta con modificar la Ley Electoral. Ya tendría que haberlo hecho Rajoy cuando tenía mayoría absoluta, pero no lo hizo.

-Otros ya solicitan el indulto para los políticos encausados por su participación en el 'procés'.

-Sería burlarse de la ley y ya nadie creería en ella. Además hay otros métodos, como las medidas de las instituciones penitenciarias. Aunque parezca una broma macabra lo vemos a diario, gente condenada a ochocientos años que sale a los siete u ocho. Lo que no se puede hacer es indultar masivamente a los autores de un golpe de estado.

-¿Artículo 155 o diálogo? ¿Dónde está la salida?

-En el retorno a la Constitución. Junqueras ya lo tiene que estar pensando. No puede seguir en la cárcel mirando al techo, tiene que tener un plan B, volver a la Constitución. El estatuto se podría modificar retomando algunos de los puntos suprimidos por el Constitucional. Esa es la vía. Nadie se cree que Cataluña pueda ser independiente. Ya lo han intentando once veces.

-En su libro '¿Adónde vas Cataluña?' profundiza en la cuestión.

-La confederación catalano-aragonesa se constituyó con el fin de que no fuese sometida a Castilla como lo fue León o como se separó a Navarra y se adquirieron los señoríos de las tres provincias vascongadas. Hay que conocer la historia y no manipularla, cosa que algunos hacen con toda clase de frescura.

-Algunos economistas advierten de una nueva recesión.

-Más que economistas son agoreros. No hay razones objetivas para pensar que inevitablemente vayamos a una recesión, si acaso quizá a una etapa de menor crecimiento. Lo que hacen organismos como el Fondo Monetario Internacional es dibujar un escenario oscuro y no plantean cómo remediarlo. Ya lo vimos en 2010, cuando Draghi dijo que con el euro hasta el final. Fue música celestial que revitalizó la moneda común, que es lo más importante que tenemos. Una Europa con diecinueve monedas sería impensable.

-Muchos dedos apuntan a Trump como el culpable de casi todos los males.

-Es un impresentable, un factor tenebroso que pone en peligro la globalización. Destruirla podría hacer mucho daño y en esas está.

-El proteccionismo está en auge.

-Proteccionistas los hay por todas partes, como negacionistas del cambio climático. Piensan que protegiéndose a sí mismos pueden crecer más sin darse cuenta de que los que han sido desprotegidos reaccionarán en el mismo sentido. El resultado es la guerra comercial, que es lo contrario al progreso económico.

-Usted alude al Tratado de Tordesillas como ejemplo para frenarla.

-España y Portugal se pusieron de acuerdo para repartirse el mundo evitando así una guerra permanente. Pues China y Estados Unidos también tienen que ponerse de acuerdo y Europa tendría que conducirlos a la mesa de negociaciones. Ahora no se trata de repartirse el mundo, sino de no guerrear. China se está armando hasta los dientes y Estados Unidos podría caer en la trampa de Tucídides.

-¿En qué consiste?

- Esparta, la potencia militar dominante, vio que Atenas adquiría fuerza y la machacó. Estados Unidos podría hacer una guerra preventiva ante China para frenar su crecimiento y eso sería terrible. Para escapar de esa trampa, Tordesillas.

-Está en La Granda como director de un curso sobre Hernán Cortés. ¿Conoce la figura de Pedro Menéndez de Avilés?

-Por su puesto, Adelantado de La Florida, fundador de San Agustín. Construyó fuertes en la zona que aún se conservan.

-En México, la antigua Nueva España, emerge el populismo.

-López Obrador está engañando a la gente. No se plantea acabar con el crimen ni con la desigualdad porque no sabe cómo hacerlo y en cierto modo se ha doblegado a Estados Unidos. Lamentablemente para Europa, México es una provincia económica de Estados Unidos.

-¿Qué opina del muro?

-Es absurdo. La mayor parte de la gente no entra por la frontera, sino en viajes de turismo que se conceden con cierta facilidad.

-La emigración ilegal también es un problema en Europa.

-Habría que mirarlo como una oportunidad. Creo que hay una especie de temor a llegar a un acuerdo paneuropeo para normalizar la situación y combatir a las mafias. Los sistemas nacionales de rescate y las brigadas de salvamento les están haciendo el juego.

-¿Cuál sería la solución?

-Diseñar un Plan Marshall para África, que va a mejorar mucho en poco tiempo gracias a un tratado comercial que ya ha firmado Nigeria, que se oponía, a los móviles y a las microempresas. África va a triplicar su población en ochenta años y si no se reconducen las políticas y las ayudas no va a haber quien lo resista. Borrell va a tener mucho que decir. Mogherini, sonreía mucho en las fotos, pero no se enteraba de nada.