«Podemos frenar el calentamiento, pero sus efectos seguirán»

¿Es irreversible e inevitable el cambio climático? Si atendemos a las conclusiones extraídas por la comunidad científica, sí. Entonces, ¿por qué seguir luchando contra él? Y, más importante aún, ¿cómo hacerlo de forma individual? Esas dos cuestiones fueron sólo algunas de las que, en la tarde de ayer, articularon la participación de la periodista ambientalista Irene Baños en una nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS. Bajo la batuta de Mercedes de Soignie, coordinadora del aula, la invitada analizó la realidad climática presente, y presentó su libro 'Ecoansias', una guía de consumo doméstico responsable.

Por espacio de una hora y media, las respuestas de Baños a las preguntas de De Soignie compusieron un cuadro fidedigno de un problema que, en la práctica, se remonta al inicio de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII. «El calentamiento global no va a desaparecer; es imposible. Lo que podemos es retrasar su avance. Podemos limitarlo, pero incluso si lo conseguimos sus efectos no se pueden parar», concretó.

Y es que, para Baños, la clave del esfuerzo colectivo es, precisamente, frenar las consecuencias, pues «cuanto más tardemos, más va a costar; no es cierto que a partir de 2050 no podamos hacer nada, pero su utilidad será mucho menor que si actuamos ya». Porque la gran diferencia de los últimos años de cambio climático es, precisamente, su rápida evolución. «Ese es el gran peligro; las especies no estamos teniendo tiempo para adaptarnos a las nuevas temperaturas».

«Tenemos que empezar a plantearnos si, antes de consumir algo, realmente lo necesitamos, y si no es posible reutilizarlo»

Por ello, la periodista abogó ayer por orquestar una lucha global y coordinada entre todos los agentes, en la que «los gobiernos y las grandes empresas lleven la mayor parte del peso». A ese respecto, Baños reveló a De Soignie algunas de las contradicciones e hipocresía de la reciente tendencia a la sostenibilidad por parte de ciertas corporaciones. «Se puede ver en los supermercados, donde te cobran por la bolsa, pero las berenjenas van envasadas en plástico de una en una. Es innecesario, y ni siquiera nos damos cuenta del contrasentido».

La solución, aseguró, pasa por un cambio radical de la mentalidad social. En su opinión, «tenemos que empezar a plantearnos si realmente necesitamos algo antes de adquirirlo. Y, si la respuesta es sí... ¿Por qué no comprarlo de segunda mano? De nada sirve reciclar cuando vivimos en una sociedad de consumo sin necesidad. La clave no es el reciclaje, sino la reutilización».

No faltó en su disertación una mención a los abusos que los países desarrollados perpetran sobre aquellos en vías de desarrollo, «a los que se exporta nuestra basura, que no son capaces de tratar». Y concluyó animando a la sociedad «a acudir a votar para, de ese modo, impulsar cambios que realmente sean efectivos sobre el escenario actual».