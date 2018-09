Podemos, IU y Ganemos mantienen un primer contacto para la confluencia

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, Ganemos y Equo mantuvieron ayer un primer encuentro para seguir avanzado en una confluencia de fuerzas sociales y de izquierda de cara a las próximas elecciones municipales de mayo del próximo 2019. El encuentro se produjo en el centro social de Los Canapés y a él acudieron las personas designadas por cada formación para abordar este asunto.

En la reunión, todas las partes manifestaron su voluntad de alcanzar un acuerdo y presentar a los comicios una lista única, en su convencimiento de que puede lograrse un mejor resultado, como así hubiera ocurrido de haber podido sumar todos los votos que obtuvieron hace ahora tres años y medio y que posiblemente les habrían dado la alcaldía. «Creemos que Avilés necesita que haya un cambio político, cambiar las dinámicas y transformar la sociedad en favor de la gente», señaló uno de los representantes de Ganemos, Pepe Sánchez. En este sentido, la intención es seguir trabajando en un programa conjunto y en una lista común.

Donde no hubo acuerdo fue en la forma que debían tomar las reuniones, que Ganemos considera que deben ser públicas y abiertas mientras que tanto IU como Podemos optan por encuentros restringidos a los miembros designados por cada uno de los equipos. A pesar de estas diferencias, Ganemos aseguró ayer que no renunciaba a acudir a las próximas reuniones que se convoquen si estas no eran públicas.

Se espera que los contactos se estrechen en los próximos días para presentar lo antes posible el proyecto electoral, después de que en los últimos meses Podemos e IU hayan ido ya avanzando en este sentido.