Informadores turísticos en la antigua oficina de la calle Ruiz Gómez, hoy en reforma. MARIETA

«No podemos poner en riesgo el acuerdo sobre la empresa Servicios Auxiliares»

Izquierda Unida confía en llegar a un acuerdo con Podemos para sacar adelante la propuesta de remunicipalización de la limpieza y turismo

Ruth Arias
Alejandro L. Jambrina

Ruth Arias y Alejandro L. Jambrina

Avilés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Izquierda Unida llamó ayer a la calma para trata r de reconducir el acuerdo para cambiar los estatutos de la empresa Servicios Auxiliares y ... que esta asuma más tareas después de que Podemos denunciase una «privatización encubierta» de los cementerios, cuyos trabajadores, ahora personal del Ayuntamiento, pasarían a esta empresa municipal. «Llevamos peleando mucho tiempo y confío en que lleguemos a un acuerdo», aseguró el concejal Agustín Medina, que defiende que «no se puede poner en riesgo este asunto, que es muy importante, por un desacuerdo sobre un 5% de los trabajadores».

