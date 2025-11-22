«No podemos poner en riesgo el acuerdo sobre la empresa Servicios Auxiliares»

Izquierda Unida llamó ayer a la calma para trata r de reconducir el acuerdo para cambiar los estatutos de la empresa Servicios Auxiliares y ... que esta asuma más tareas después de que Podemos denunciase una «privatización encubierta» de los cementerios, cuyos trabajadores, ahora personal del Ayuntamiento, pasarían a esta empresa municipal. «Llevamos peleando mucho tiempo y confío en que lleguemos a un acuerdo», aseguró el concejal Agustín Medina, que defiende que «no se puede poner en riesgo este asunto, que es muy importante, por un desacuerdo sobre un 5% de los trabajadores».

La remunicipalización de determinados servicios que llevan años prestándose por empresas externas al Ayuntamiento era uno de los acuerdos de gobierno entre el PSOE y Cambia Avilés, y de los más espinosos. Este asunto ha sido uno de los más problemáticos a lo largo del mandato y a punto estuvo incluso de dar al traste con el pacto de gobierno. Ahora, cuando parecía que estaba encaminado y que por fin se estaban dando pasos en este sentido, Podemos podría descolgarse por la inclusión en la empresa de los trabajadores de los cementerios, ya que considera que perjudicará sus condiciones.

Medina defiende que «no hay una privatización, sino todo lo contrario» y que lo que se está haciendo es «cumplir escrupulosamente el acuerdo de gobierno». El portavoz municipal de Izquierda Unida asegura además que los trabajadores del servicio de cementerios «podrían elegir si pasan a la empresa o se quedan como están», y que la propuesta «da más músculo a Servicios Auxiliares», ya que además permitiría que los ingresos de los cementerios fueran a parar a la empresa municipal en lugar de a las arcas generales del Ayuntamiento.

La próxima semana en el pleno se votará la propuesta de creación de una comisión que se encargará de modificar los estatutos de Servicios Auxiliares, de forma que se le permita asumir más funciones y crear una plaza de gerente que no existe en la actualidad. En esta comisión estarían el propio Medina, el socialista Manuel Campa, el secretario municipal, el interventor y la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Estudio económico

Esas cinco personas se encargarán de diseñar los nuevos cometidos de la empresa municipal, que podrían no ser los que se han propuesto en función de cómo deriven las negociaciones, así como la «adaptación de su estructura organizativa para el cumplimiento de sus fines». Se especifica además que se realizará un estudio «sobre la conveniencia y oportunidad en el cambio de su forma de gestión». Y es que está pendiente aún el estudio económico que diga si es sostenible financieramente el cambio. IU había realizado sus propios cálculos, que resultaban en un ahorro anual de 500.000 euros para las arcas municipales, aunque el PSOE no lo dio por válido.