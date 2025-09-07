Podemos: «El PSOE e IU se están apoyando en la ultraderecha»
Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00
Los ediles de Podemos, fuera del gobierno desde el pasado mes de febrero, se confiesan «preocupados» por la situación actual, en la que «el PSOE e IU, en minoría, lejos de buscar consensos de izquierdas han elegido negociar con Vox». Aseguran que sus proyectos «se minimizan o desaparecen» y que «se vuelve a modelos de gestión opacos y excluyentes», al mismo tiempo que «se apoyan en la ultraderecha» para aprobar los proyectos. «Los números son los que son y casualmente siempre llega Vox a salvarles con su abstención. El gobierno tendrá que explicar esa extraña alianza que traiciona los valores que dicen defender», reclaman.
