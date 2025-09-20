El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Podemos retira su ruego: «Espero no tener que arrepentirme»

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Podemos retiró del Pleno de ayer el único ruego que había presentado, en el que se interesaba por la gestión de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares, cuya potenciación es uno de los puntos centrales en el acuerdo de gobierno firmando entre PSOE y Cambia Avilés y cuya gestión ha generado tensiones en el gobierno municipal . El comentario de David García, portavoz de Podemos, cuando Agustín Medina anunció la retirada del orden día fue tan lacónico como significativo: «Espero no tener que arrepentirme».

El Pleno también aprobó con los votos de PSOE, IU y Podemos el pago de tres facturas presentadas por Cogersa correspondientes a servicios del pasado año por valor de 8.251 euros. PP y Vox se abstuvieron y criticaron la gestión del gobierno local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  8. 8 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos retira su ruego: «Espero no tener que arrepentirme»