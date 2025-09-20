Podemos retira su ruego: «Espero no tener que arrepentirme»

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Podemos retiró del Pleno de ayer el único ruego que había presentado, en el que se interesaba por la gestión de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares, cuya potenciación es uno de los puntos centrales en el acuerdo de gobierno firmando entre PSOE y Cambia Avilés y cuya gestión ha generado tensiones en el gobierno municipal . El comentario de David García, portavoz de Podemos, cuando Agustín Medina anunció la retirada del orden día fue tan lacónico como significativo: «Espero no tener que arrepentirme».

El Pleno también aprobó con los votos de PSOE, IU y Podemos el pago de tres facturas presentadas por Cogersa correspondientes a servicios del pasado año por valor de 8.251 euros. PP y Vox se abstuvieron y criticaron la gestión del gobierno local.