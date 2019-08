«Estos poemas hablan de la vejez, que es parecida a la infancia, y serán los últimos» Serrano Mallada (izq.), ayer durante la presentación. / OMAR ANTUÑA El autor local José Ignacio Serrano Mallada presenta en Laviana su último libro, 'Agua dulce, agua salada» MARINA MARTÍN AVILÉS. Sábado, 3 agosto 2019, 02:14

El poeta José Ignacio Serrano Mallada, natural de San Juan, presentó ayer en el local social de Laviana su cuarto libro 'Agua dulce, agua salada'. El poemario es, en palabras del autor «posiblemente el último que haga, no tengo mucho humor ya para escribir» y, además de temas universales como el amor, el desamor o el dolor, trata del final de la vida, entendida como un río que va a dar al mar (que es el morir), como ya expresó en su momento Jorge Manrique. Una sensación universal que lleva inspirando a poetas durante siglos.

«Estos poemas hablan de la vejez, que es muy parecida a la infancia» explicaba Serrano Mallada. «Yo ahora soy viejo, y también soy niño». De hecho el poemario nace inspirado por un río que siempre ha podido ver frente a su casa, en Gozón. «Agua dulce que acaba en agua salada», remarca. Una metáfora que aúna recuerdos de su niñez con la idea del final de la vida.

Serrano Mallada se jubiló en el año 2010, y fue entonces cuando comenzó a hacer pinitos literarios gracias al club de antiguos alumnos de su colegio. «Ahí vi que las palabras me fluían fácilmente y me salían del corazón, y desde el año 2012 he publicado ya cuatro poemarios». Libros cuya valía, dice, reside «en la honestidad».

«Lo quería hacer y lo hice» sentencia el autor, que asegura que «no sé si está bien o mal, yo pienso que soy mal escritor y que son malas poesías pero bueno, luego miro los libros y pienso que son míos y que ahí van a quedar y me hace ilusión». Así, con esa humildad y esas ganas de mostrar su arte presentó ayer el poemario entre los suyos, tras el cual invitó a unas copas de vino a los asistentes al acto.

«Para mí es lo mejor, poder regresar a casa, ver el faro de Gozón frente a mi casa, donde confluyen estos dos tipos de agua, y poder mostrar mi libro aquí, entre amigos, tomar algo todos juntos, yo no pido más». Una pequeña ilusión que José Ignacio pudo cumplir ayer. «Yo ya estoy tocado por una enfermedad, y no me queda tanto tiempo, y eso fue lo que me inspiró a empezar a escribir este poemario» aunque advierte que «no es que vaya exclusivamente sobre vejez, muerte y caminos que terminan, toca muchos temas, pero esos fueron los que me hicieron arrancarlo». Y es que, «en cada época te apetece hablar de unos temas, los que sientes más».

A pesar de que dice que no seguirá publicando, es probable que Serrano Mallada siga escribiendo, pues la poesía ya está dentro de lo que él es. Se despide con un consejo, «empiece a leer poemas, empiece hoy, y acabará escribiendo poesía».