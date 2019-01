«Mi poesía es reflexiva, me sirve para aprender, investigar y saber» La poeta Isabel Marina presentará su libro el jueves en el Aula de Cultura . / SUSANA DOMÍNGUEZ TEJEDOR Presentará su poemario 'Un piano entre la nieve' el próximo jueves en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS Isabel Marina Poeta C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 22 enero 2019, 03:28

La escritora avilesina Isabel Marina es la autora de 'Un piano en la nieve', un poemario en el que resume sus inquietudes y anhelos desde la infancia. El título, aparte de una metáfora, es el de uno de los poemas que integran una publicación que presentará el próximo jueves 24 en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie. El acto comenzará a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitario (C\ La Ferrería, 15).

-Versos y música. ¿Cómo va a ser el acto del próximo jueves?

-Me gusta transmitir el valor de la palabra poética, lograr que a la gente le diga algo. En las ocasiones grandes como la del jueves, porque es mi ciudad y es con vuestro Aula de Cultura, siempre llevo a una persona que toca el violín y a otra que toca el violonchelo. Creo que la poesía y la música son lenguajes muy unidos y juntando los dos es más fácil llegar a más gente. La idea es leer algunos poemas de 'Un piano entre la nieve' con la idea de ofrecer algo más y que el público pase un buen rato.

-Una lectura poética es siempre muy intensa. ¿Ayudar la música a relajar esa atmósfera que se crea?

-Yo creo que la intensidad es buena. Y la música también lo es porque contribuye a meter más a la gente en ese momento mágico y reflexivo que es la lectura poética. La poesía también es música. Yo diría que es el género más artístico de la literatura, el más cercano a disciplinas como la pintura porque maneja sentimientos internos y muy intensos. Mi poesía es reflexiva porque a mí me sirve para aprender, investigar y saber.

-Dice que la poesía es el género más artístico. ¿Más que el teatro?

-En mi opinión, sí. Creo que la poesía es más estética que otros géneros. Pero no me gusta establecer una comparación competitiva.

-¿Qué es 'Un piano entre la nieve'?

-Es una interpretación de la vida y del mundo desde los tiempos de la infancia. Es el recorrido vital de cualquiera de nosotros. Es poesía intimista que trata las grandes preguntas del ser humano y no tanto el devenir político o social.

-La reflexión parece encajar mejor con el ensayo, sin embargo usted se decanta por la poesía.

-Sí porque me permite sacar esa voz interior que no siempre oímos y esa voz es la reflexión. Al menos así es como yo la concibo.

-A pesar del crédito que tiene la poesía, no parece el medio más popular para compartir reflexiones. ¿Sigue teniendo pocos lectores?

-Tiene pocos lectores porque todavía carga con el sambenito de que es algo para elegidos, un néctar, algo difícil de leer. Sí que creo que la poesía no se lee como la novela o como un artículo periodístico, sino que requiere un momento especial de meditación.

-No es para leer en la sala de espera del médico, quiere decir.

-Sí, por qué no. Pero se necesita concentración porque te lleva por otros caminos distintos a los de la novela. No tan de golpe.

-¿Le influye la crítica a sus libros?

-No, en el sentido de que escribir es una vocación y no voy a a cambiar mi forma de hacerlo por la crítica que me pueda llegar. Sin embargo, sí me ayuda a ver cosas que no veo y que me sirven para aprender.