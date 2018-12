«El poeta se nutre de lo que lee, de lo que vive y de lo que escribe» Isabel Marina, con su libro. / MARIETA La escritora avilesina publica 'Un piano sobre la nieve', su segundo libro de poesía Isabel Marina Poeta FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 3 diciembre 2018, 07:10

'Un piano sobre la nieve' (BajAmar) es la nueva cita que Isabel Marina (Avilés, 1968) con la poesía desde la publicación hace dos años de 'Acero en los labios'. La voz poética que entonces daba sus primeros pasos madura. Isabel Marina explica las claves de su poemario.

-¿Cómo llega a este libro?

-Hace unos meses, recopilé todo lo que tenía escrito en los últimos tres años. Reduje y me quedé con el cinco por ciento y vi que en esa parte existía una estructura unitaria que me permitía publicar un nuevo libro. El poeta se nutre de lo que lee, de lo que escribe y de lo que vive y todo ello confluye en el libro.

-Entonces, ¿estamos ante un libro biográfico?

-No. No en el sentido de que estemos ante una biografía personal ni ante una autobiografía. Evidentemente, soy yo la que escribo y hablo de mi vida como un viaje hacia la claridad más absoluta desde la infancia, que es el momento más decisivo de la vida. En la escritura encuentro la forma de asimilar y comprender todo lo que nos pasa.

-Habló de estructura, ¿necesitó mucho trabajo?

-Venía dada. La estructura del libro es muy compleja. La poesía tiene mucho de magia. No es como la prosa, surge del interior.

-Al final, el libro es como un repaso por la vida.

-Organizo el libro en cuatro secciones, cada una con sus citas propias. Son una visión amplia sobre la vida, sobre la existencia.

-Respecto a 'Acero en los labios' aparece una escritora más madura.

-Sí. Leo mucho y escribo constantemente. Sobre todo leo a los clásicos, bebo de la tradición. Procuro aprender de los que me precedieron y así logras escribir cada vez mejor. He tirado mucho de lo que he escrito.

-¿Corrije mucho?

-Unos poemas tienen más corrección que otros. Escribo en un estado de iluminación y en la corrección procuro buscar las palabras más precisas y atinadas. Cuando las encuentro en el poema, corrijo menos.

-Uno de los rasgos de su poesía es la sencillez. ¿La busca mucho?

-Igual influye mi formación de periodista. No busco la sencillez, pero quiero que se me entienda. Leo autores que pueden resultar más crípticos, pero siempre intento resultar comprensible para el lector.

-Aunque un 'Piano sobre la nieve' acaba de publicarse, ¿cómo está siendo su recepción?

-Lleva unas pocas semanas. De momento, las impresiones son buenas, como Hilario Barrero en su blog.