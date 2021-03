La Policía interviene en dos fiestas en Palacio Valdés y Llaranes Los agentes también levantaron ayer dos actas de sanción a dos bares, uno en La Luz por permitir el consumo en el interior y otro en El Carbayedo por tener música en la terraza Primer tramo de la calle Palacio Valdés. / omar antuña YOLANDA DE LUIS Avilés Domingo, 28 febrero 2021, 10:49

La Policía Local de Avilés intervino ayer en dos fiestas que se celebraban en sendas viviendas particulares, una en la calle Palacio Valdés y otra en Llaranes. Además levantó acta de sanción a dos establecimientos hosteleros.

La primera intervención se produjo sobre las dos de la tarde en La Luz donde los agentes encontraron a varias personas consumiendo en el interior de un establecimiento. Fueron propuestos para sanción tanto al responsable del bar como los clientes que se encontraban en el interior consumiendo, cinco en ese momento.

Ya por la tarde, sobre las cinco menos cuarto, la Policía Local intervino en un domicilio particular de la calle Palacio Valdés, después de haber sido alertada por el volumen elevado de la música. Los agentes comprobaron que un adulto se encontraba con varios jóvenes de catorce y quince años. Le habían dejado a cargo de ellos sus padres para la celebración de cumpleaños en la que a todos los presentes les unían diferentes lazos familiares. Según indica la Policía, se procedió al cese inmediato de la celebración, así como las correspondientes propuestas de sanción.

Y sobre las cinco y media de la tarde la operación se repitió en Llaranes, donde en un bajo de un inmueble se celebraba una «reunión indebida de adultos» con idénticas molestias por música. Se congregaban en el lugar siete personas, tres de ellas no convivientes, con música perfectamente audible desde el exterior. Se procedió también al cese inmediato del evento, se desalojan a los no convivientes y todos ellos (convivientes y no convivientes) fueron propuestos para sanción por contravenir las limitaciones vigentes todavía ayer que regulan la celebración de reuniones domiciliarias.

También ayer por la tarde, la Policía Local levantó un acta de sanción a un establecimiento de hostelería sito en El Carbayedo, tras ser localizado «haciendo el notorio uso de un dispositivo amplificador de música en la terraza exterior del establecimiento».

Según explica el cuerpo de seguridad, desde primeras horas de la tarde, «conscientes de la elevada afluencia de jóvenes desplegados por las zonas de ocio juvenil ubicadas en los ejes peatonales, en especial por las inmediaciones de la calle Galiana, se desplegó un amplio dispositivo con actuación y presencia policial continua».

La Policía Local también disolvió ayer un botellón que se estaba celebrando en una parcela de La Arabuya. Participaban un total de once jóvenes que fueron propuestos para sanción por consumo de alcohol, incumplimiento de cierre perimetral, reunión grupal y no uso de mascarillas.