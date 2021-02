La Policía Local desaloja una fiesta en un bar de Rivero El local fue denunciado por la música y varios de los presentes por no cumplir las medidas covid y por desobediencia a agentes de la autoridad La calle Rivero en donde se desalojó una fiestas en un establecimiento hostelero. / marieta YOLANDA DE LUIS Avilés Sábado, 27 febrero 2021, 10:23

La Policía Local desalojó en la tarde de ayer una fiesta que se celebraba en la terraza interior de un bar de Rivero. La intervención se produjo sobre las seis y diez de la tarde. Si bien la terraza podría estar abierta después de que el pasado martes se levantasen las medidas excepcionales por covid en Avilés, la Policía Local sí que ha tramitado una sanción por infracción de la Legislación de Espectáculos y Actividades Recreativas, al no tener las condiciones de insonorización necesarias para tener en funcionamiento el sistema de amplificación al tiempo de encontrarse abiertas sus puertas. En la intervención también fueron propuestos para sanción varias personas por incumplimiento de las medidas sanitarias y otras por desobediencia a agentes de la autoridad.

También en la tarde de ayer, sobre las ocho y cuarto, los agentes tuvieron que intervenir en un altercado entre varios jóvenes en las inmediaciones de la calle La Paz y La Magdalena. Ya en la zona vieron que habían roto el cajetín de un contador eléctrico de un establecimiento comercial y, tras realizar las oportunas averiguaciones, pudieron establecer que los autores de los daños habían sido dos jóvenes, vecinos de Avilés, de 20 y de 18 años.

Dentro del control de las medidas covid, la Policía Local puso ayer 39 multas, 23 de ellas por no hacer uso de la mascarilla, cuatro por no respetar el cierre perimetral de Avilés, otras tantas por no respetar el toque de queda, cinco por fumar en una terraza hostelera y tres por beber alcohol en la vía pública. A ellas se sumaron cuatro más por desobediencia a los agentes de la autoridad.

Positivos en drogas

Por otro lado, la Policía Local detuvo ayer, por un delito de quebrantamiento de condena, a un avilesino de 41 años tras ser sorprendido conduciendo un turismo sin haber realizado las pruebas legalmente establecidas para la recuperación del permiso de conducir, tras haber sido decretada una pérdida de vigencia del permiso de conducir por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense. Además, sometido a las pruebas de detección de droga, arrojó un resultado positivo en cocaína en el test indiciario salival.

También fueron denunciados otros cuatro conductores más por hacerlo con presencia de droga en el organismo, (cocaína, THC y opiáceos) según arrojó el test efectuado por los agentes.

Y la Policía Local intervino en un accidente en el que un avilesino de 46 años resultó herido leve. Tuvo lugar sobre las cuatro y cuarto de la tarde en interviene en la Travesía del Cristal. El accidente se produjo a consecuencia de una maniobra de estacionamiento indebido por parte de uno de los vehículos.