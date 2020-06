Desalojan un bar de Avilés por incumplir el horario y los propietarios lo reabren

La Policía Local de Avilés desalojó anteanoche un establecimiento hosteleros de la avenida de San Agustín que estaba incumpliendo el horario, permaneciendo abierto por la noche en una actividad que los agentes consideraron «de ocio nocturno», algo que el Principado ha prohibido en esta fase 3 de la desescalada pese a que el Gobierno central sí lo permitía inicialmente.

La Policía ordenó la salida de los clientes y el cierre del establecimiento e interpuso una denuncia, pero posteriormente se lo volvió a encontrar abierto y tuvo que repetir la operación y cursar una segunda multa.

No fue el único incidente del día, sino que a lo largo de la tarde del martes y la mañana del miércoles, también se denunció a un segundo establecimiento de hostelería por no respetar el horario de cierre y una terraza de otro establecimiento por causar molestias a los vecinos y encontrarse con actividad fuera del horario autorizado. En las últimas veinticuatro horas, los agentes de la Policía Local han interpuesto un total de diez denuncias, siete de ellas a personas por no hacer uso de la mascarilla.

Un menor investigado

Además ayer por la mañana, sobre las nueve y media, los agentes intervinieron un vehículo en la calle José Cueto. Lo conducía un menor de edad y, a pesar de tener aspecto de un vehículo de movilidad personal (VMP), la Policía asegura que pudiera tratarse de un ciclomotor, debido a sus características técnicas. El menor, que no tenía permiso para conducir tal ciclomotor, fue denunciado en vía administrativa por carecer de seguro obligatorio, por circular por la acera y por no hacer uso del casco y se le investiga por un delito contra la seguridad vial por carecer de carné.

La jornada arrojó además otra denuncia, esta contra un avilesino de 33 años, que fue sorprendido a mediodía sustrayendo al descuido varios productos de un supermercado de la calle de Las Artes. Fue denunciado ante la Policía Nacional.